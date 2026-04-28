Karo komendantūros sparčiai auga – didėja žmonių skaičius ir pasirengimo lygis

Karo komendantūros – tai karinės institucijos, veikiančios savivaldybių ir regionų lygmeniu, kurios užtikrina civilių ir kariškių bendradarbiavimą bei valstybės funkcijų tęstinumą krizės ar karo metu. Jos stiprina saugumą, koordinuoja kariuomenės ir savivaldos sąveiką bei organizuoja užnugario veiklą.
Prieš daugiau kaip metus įkūrus Karo komendantūrų valdybą jau turime suformuotą karo komendantūrų struktūrą: savivaldybėse paskirti nuolat dirbantys komendantai, sukurti jų štabai, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su savivaldybėmis. Lygiagrečiai pradėti kurti pagrindiniai komendantų veiklos įrankiai – komendantiniai vienetai.
„Prie karo komendantūrų žmonės jungiasi savo noru – tai pilietiškumo ir atsakomybės ženklas, nes į komendantūras ateinantys Lietuvos piliečiai sąmoningai renkasi būti pasirengę ginti savo šeimą, bendruomenę ir valstybę. Per vienerius metus parengėme apie 1500 komendantinių karių ir 2000 komendantinių šaulių. Sukurta nuosekli, aiški ir veikianti rengimo sistema, apimanti tiek bazinius, tiek tęstinius mokymus. Lietuvos šaulių sąjunga formuoja komendantinių šaulių vienetus iki bataliono lygmens ir integruoja juos į bendras karines pratybas“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Šiemet planuojama į bazinius ir kvalifikacijos atnaujinimo kursus pakviesti po 1500 piliečių, į pakartotinius mokymus kviečiami visi, jau baigę bazinį rengimą. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas vadovavimo ir valdymo pajėgumų stiprinimui – formuojami bataliono lygmens štabai, treniruojamasi veikti kartu su komendantūromis.
Komendantinių vienetų idėja orientuota į aktyvių piliečių įtraukimą – ypač tų, kurie nepriklauso kitoms gynybos struktūroms, tačiau nori prisidėti prie savo bendruomenės ir valstybės saugumo.
Siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas žmonėms prisijungti prie karo komendantūrų, visose savivaldybėse užtikrinamos vienodos galimybės, supaprastintos sveikatos tikrinimo procedūros – ją galima atlikti savo gydymo įstaigoje, nebereikalaujant Karo medicinos ekspertizės komisijos. Atsižvelgus į dalyvių siūlymus, bazinio kurso trukmė pailginta nuo 10 iki 12 dienų, daugiau dėmesio skiriant taktikos ir medicininiam rengimui. Taip pat kuriamas specializuotas mokymo centras ir stiprinama jo materialinė bazė.
„Į Karo komendantūrų gretas stojantys piliečiai pasirenka daugiau nei pareigą – jie savo noru prisiima atsakomybę ginti savo gimtąjį kraštą ir jo ateitį. Tai yra vertybinis apsisprendimas, grindžiamas pasitikėjimu savo šalimi ir ryžtu veikti tada, kai to labiausiai reikia. Kiekvieno indėlis yra svarbi bendro saugumo dalis“, – sako Karo komendantūrų valdybos vadas pulkininkas Danas Mockūnas.
Nuolatinis pasirengimas yra esminė sistemos dalis – komendantinių vienetų kariai ištisus metus dalyvauja mokymuose, o jų gebėjimai tikrinami pratybose. Šiemet planuojamos pratybos „Perkūno bastionas“ Klaipėdos regione, taip pat „Juodasis vanagas“ ir tradicinės mobilizacinės pratybos „Vyčio skliautas“.
Karo komendantūrų valdyba aktyviai bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įmonėmis, įskaitant energetikos sektorių, skatindama darbuotojų įsitraukimą į komendantinius vienetus. Taip pat stiprinama sąveika su savivalda – su visomis savivaldybėmis jau pasirašyti bendradarbiavimo planai, grindžiami aiškiu atsakomybių pasidalijimu ir pasirengimu veikti ekstremalių situacijų, mobilizacijos ar karo metu.
Svarbi ir materialinio pasirengimo dalis – savivaldybėse kuriami inžineriniai parkai, skirti svarbių objektų apsaugai. Jie finansuojami Valstybės gynybos fondo lėšomis: jau paskirstytos kontrmobilumo priemonės, numatytos jų saugojimo vietos 58 savivaldybėse, vykdomi viešieji pirkimai, o pirmieji pristatymai planuojami šių metų rudenį.
Karo komendantūrų funkcijos apima personalo, turto ir paslaugų mobilizaciją, kariuomenės atstovavimą mobilizacijos procese, karo padėties užduočių vykdymą taip pat ir komendanto valandos kontrolę bei objektų apsaugą, civilių ir kariškių tarpusavio paramos organizavimą – nuo gyventojų evakuacijos iki įtvirtinimų įrengimo.
Karo metu komendantiniams vienetams priskirti piliečiai savo savivaldybėse vykdys objektų apsaugą, įrengs kontrolės postus, palaikys viešąją tvarką, dalyvaus mobilizacijoje, stebės aplinką ir vykdys kitas pavestas užduotis, įskaitant kovą su nelegaliomis ginkluotomis grupėmis. Visa ši sistema kuriama siekiant užtikrinti sklandų mobilizacijos procesą ir patikimą valstybės užnugario saugumą.
Prisijungti prie karo komendantūrų galima bet kada – tereikia užpildyti anketą svetainėje „Karys.lt“ arba atvykti į Karo komendantūrų valdybos padalinius.