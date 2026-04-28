Vilniuje vyksta prestižinė Europos matematikos olimpiada: dalyviams – tramplinas į geriausius pasaulio universitetus

Idėja iš Ukrainos, iniciatyva – iš Lietuvos
Pasaulyje vyksta nemažai regioninių matematikos olimpiadų, tačiau vienos, jungiančios visas Europos šalis, nebuvo. Idėja surengti pirmąją Europos matematikos olimpiadą kilo ukrainiečių matematikams, kurie pastebėjo, kad žemyne trūksta vienos didelės olimpiados, kuri taptų geru pasiruošimo startu prieš Tarptautinę matematikos olimpiadą. Įprastai joje dalyvauja virš 100 šalių, o į ją patekusiems moksleiviams tai sukelia nemažai streso ir iššūkių adaptuotis bei sėkmingai spręsti uždavinius.
„Dėl besitęsiančio karo nebuvo galima suorganizuoti tokio masto renginio Ukrainoje, o Lietuvoje turime daug resursų, žmogiškųjų išteklių ir entuziazmo, todėl sutikome, kad pirmoji Europos šalių matematikos olimpiada vyktų Vilniuje. Tai bus rimta treniruotė Europos šalių moksleiviams prieš pasaulinę olimpiadą, o mums puiki proga prisistatyti kaip šaliai, kuri puoselėja matematikos talentus“, – sako „MO akademijos“ vadovė Greta Morkūnė.
Sprendimą organizuoti olimpiadą Vilniuje paskatino ir tai, kad Lietuva turėjo aktyvią buvusių olimpiadininkų bendruomenę. Olimpiados atidarymo ceremonija vyko Valdovų rūmuose, o renginys išsiskleidė po visą miestą – kiekvienai komandai paskirtas gidas, organizuojamos ekskursijos po Vilnių. Viso renginio techninį įgyvendinimą ir koordinavimą užtikrina agentūra „Inspotlight“.
Dalyvių geografija: nuo Norvegijos iki Kazachstano
Pirmą kartą rengiamoje Europos matematikos olimpiadoje dalyvauja 124 moksleiviai iš 19 šalių: nuo Skandinavijos šalių iki Kazachstano ir Sakartvelo. Kiekvieną, išskyrus vienos, šalies komandą sudaro šeši mokiniai ir du vadovai, taip pat organizatoriai ir vertintojai. Lietuva ir Ukraina, kaip renginio organizatorės, dalyvauja su dviem komandomis, todėl joms atstovauja po 12 mokinių, o iš viso varžosi 21 komanda.
Olimpiados dalyviai – kiekvienos šalies atrinkti geriausi olimpiadiniai matematikai, kurių amžius svyruoja nuo 14 iki 19 metų. Lietuvos dvyliktukui atstovauja Vilniaus licėjaus, Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Kauno technologijos universiteto gimnazijos ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos auklėtiniai.
Atliktus olimpiados uždavinius vertins 25 tarptautiniai ekspertai: 9 lietuviai, 8 ukrainiečiai ir 8 specialistai iš kitų šalių, turintys solidžią patirtį tarptautinėse olimpiadose.
Matematikos grožis ir durys į geriausius pasaulio universitetus
Olimpiadinė matematika skiriasi nuo įprastos mokyklinės matematikos užduotimis, kurioms reikia kūrybiško mąstymo, stiprių logikos pagrindų ir gebėjimo įrodyti tai, ko iš karto nesimato. Todėl tokiose varžybose rungiasi tik patys gabiausi, išskirtinius matematinius gabumus turintys moksleiviai.
Pasak Gretos Morkūnės, yra du pagrindiniai dalykai, kurie moksleivius skatina domėtis olimpiadine matematika. „Vienas jų – tai matematikos grožis, kuris skleidžiasi ieškant loginių sekų, bei karjeros galimybės. Taip pat dalyvavimas tokiose olimpiadose atveria kelią geriausiems pasaulio universitetams, o vėliau ir tarptautinėms karjeroms, todėl mokiniai tuo papildomai motyvuoti“, – sako ji.
„EMO 2026“ laimėtojams atiteks medaliai, diplomai ir rėmėjų dovanos, tačiau didžiausia premija – solidus įrašas gyvenimo aprašyme ir galimybė varžytis pasauliniame matematikos ringe, kuriame laurus dažniausiai skina Kinijos ir JAV atstovai.
G. Morkūnė teigia, kad Lietuva laikoma stipria olimpiadinės matematikos šalimi, tačiau potencialo augti dar tikrai yra. „Mūsų tikslas – ne tik puoselėti geriausius talentus, bet ir pritraukti naujų, viešinti informaciją apie olimpiadas, plėsti dalyvių ratą, skatinti domėjimąsi matematika ir padėti moksleiviams nusibraižyti sėkmingos ateities žemėlapį“.