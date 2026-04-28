Mokslas ir ITIšmanyk

Vokietija pasirengusi grąžinti Lenkijai pagrobtą Žygimanto Senojo žiedą

2026 m. balandžio 28 d. 13:57
Viljama Sudikienė
Antradienį laikrašis „Rzeczpospolita“ pranešė, kad Vokietija rengiasi grąžinti Lenkijai per Antrąjį pasaulinį karą pagrobtą ypatingą žiedą. Kalba eina apie Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto I Senojo, valdžiusio nuo 1506 iki 1548 m., antspaudo žiedą.
Iš pradžių šis žiedas priklausė Karališkajai skryniai – 1800 m. princesės Izabelės Čartoryskos sukurtam memorialui brangioms kadaise Lenkijos karališkajai šeimai priklausiusioms relikvijoms saugoti. Artefaktas buvo pagrobtas per Antrąjį pasaulinį karą ir neseniai aptiktas juvelyrikos muziejuje Pforcheime, pietvakarių Vokietijoje.
Pasak Lenkijos laikraščio, Vokietijos muziejų ekspertai objekto teisinį statusą apibūdina kaip sudėtingą ir pabrėžia, kad Vokietijos civilinė teisė nenumato aiškaus teisinio pagrindo patenkinti tokius restitucijos prašymus.
Tačiau Vokietijos federalinės žemės anksčiau įsipareigojo besąlygiškai grąžinti pagrobtas kultūros vertybes, saugomas viešosiose kolekcijose. Laikraščio „Rzeczpospolita“ cituojami Vokietijos pareigūnai sakė, kad pažadas nėra teisiškai įpareigojantis, bet turi didelę moralinę, kultūrinę ir politinę reikšmę.
Karališkojo žiedo grąžinimo tikimasi iki metų vidurio, šiuo metu procesu rūpinasi Vokietijos federalinė užsienio reikalų ministerija.
IstorijaLenkijaVokietija
