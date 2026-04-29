Dronų eros pabaiga? Sukūrė būdą, kaip efektyviai likviduoti didžiausią dabartinę grėsmę mūšio lauke

„ThinKom Solutions“ 2025 m. rugpjūtį paskelbė apie savo įžengimą į didelio galingumo mikrobangų kryptinės energijos ginklų rinką. Šis žingsnis buvo ne tiek krypties keitimas, kiek veiklos išplėtimas – bendrovė daugiau nei du dešimtmečius kūrė fazinių antenų sistemas palydoviniam ryšiui, o pagrindinė šių sistemų technologija – patentuotas projektas VICTS – pasirodė esanti neįprastai tinkama dirbti su ekstremaliais galios lygiais, kurių reikalauja didelio galingumo mikrobangų ginklai. „ThinKom“ jau įrodė, kad jos VICTS fazinės antenos gali dirbti su gigavatų lygio galia, atlikdama plėtrą ir bandymus.
Sistemą iliustruojanti nuotrauka aiškiai viską parodo: kariška žalia spalva nudažyta sistema sumontuota standartiniame pikapo kėbule atvirame lauke. Jokios priekabos. Jokio konteinerio dydžio generatoriaus. Jokios specialios transporto priemonės ar specializuoto važiuoklės. Pikapas, sistema ir galimybė judėti. Ši mobilumas nėra atsitiktinis – tai pagrindinis „ThinKom“ argumentas, rašo „Defence Blog“.
VICTS reiškia „Variable Inclination Continuous Transverse Stub“ – tai valdomos mechaninės fazinės antenos, kurias „ThinKom“ sukūrė ir patentavo palydovinio ryšio rinkai. Nors dauguma fazinių antenų savo spindulį valdo elektroniniu būdu – keisdamos signalo fazę per fiksuotų elementų masyvą – VICTS jį valdo mechaniniu būdu, ir tai leidžia veikti žymiai didesne piko galia be šiluminių ir efektyvumo nuostolių, kuriuos elektroniniu būdu nuskaitomos antenos patiria esant ekstremaliems galios lygiams.
„ThinKom“ derina VICTS anteną su tradicine vakuumine elektronika, kad pasiektų tai, ką ji apibūdina kaip geriausią savo klasėje galios tankį kompaktiškame, valdomame, žemo profilio korpuse.
Didelės galios mikrobangų ginklai veikia nukreipdami koncentruotą elektromagnetinę energiją į tikslą – šiuo atveju artėjantį droną – pakankamu intensyvumu, kad sugadintų ar sunaikintų jo viduje esančią elektroniką. Skirtingai nuo radijo dažnių trukdžių, kurie sutrikdo drono ryšio kanalą ir gali būti įveikti autonominiais skrydžio režimais, kuriems nereikia nuolatinio ryšio su operatoriumi, tokia sistema daro fizinę žalą pačiai borto elektronikai.
Dronas, praradęs ryšį, gali skraidyti vietoje, grįžti namo arba tęsti užprogramuotą misiją. Dronas, kurio skrydžio valdiklis, GPS imtuvas arba variklio valdymo elektronika buvo sudeginta gigavatų lygio mikrobangų energijos pliūpsniu, nė vieno iš šių dalykų nepadarys.
360 laipsnių aprėptis ir galimybė veikti judant – šios savybės padeda spręsti taktines užduotis, kurių stacionariosios sistemos išspręsti negali. Sistema, kuriai veikti reikalinga stacionari platforma, yra naudinga ginant bazės perimetrą ar stacionarų objektą. Sistema, galinti sekti ir atakuoti, kai ją vežanti transporto priemonė juda, gali apsaugoti konvojų, manevruojantį dalinį ar priekinį elementą, kuris negali sustoti, nes pats taptų taikiniu.
Sistemos demonstracijos metu tikslūs radaro duomenys realiuoju laiku informavo „ThinKom HPM“ operatorių apie artėjančias grėsmes, leido sistemai aptikti, sekti ir reaguoti be transporto priemonės sustojimo ar operatoriaus rankinio taikinio nustatymo. Ši integracija veiksmingai paverčia pikapą mobiliąja kryptinės energijos kovos su dronais platforma.
„ThinKom“ siekiami dydžio, svorio ir galios rodikliai – gynybos pramonėje trumpinami kaip SWaP – yra nepaprastai svarbūs sistemai, skirtai veikti lengvosiose transporto priemonėse. Kiekvienas prie sistemos pridėtas kilogramas yra kilogramas, atimtas iš ko nors kito. Kiekvienas sistemos sunaudojamas pagrindinės galios vatas yra vatas, kurio nebelieka ryšiams, jutikliams ar kitoms transporto priemonės sistemoms. „ThinKom“ VICTS technologija sunaudoja mažiau pagrindinės galios nei elektroniniu būdu nuskaitomi masyvai esant lygiaverčiam išėjimo lygiui – o tai yra viena iš priežasčių, kodėl integracija į pikapą yra fiziškai įmanoma, o ne tik teoriškai pageidautina. Įmonė apibūdina gautą paketą kaip idealų tiek mobiliosioms, tiek stacionarioms misijoms.
Platesnė priešdroninių ginklų rinka, į kurią įžengė „ThinKom“, yra sparčiai kintanti. Kinetinės sistemos – raketos, patrankos, kulkosvaidžiai – yra veiksmingos, tačiau brangios vertinant kontakto kainą ir ribojamos šaudmenų atsargų dydžiais.
Radijo dažnių trukdžiai yra pigūs – tačiau vis dažniau juos apeina autonominiai ir nuo GPS nepriklausomi dronų modeliai. O didelės galios mikrobangos užima teoriškai patrauklią viduriniąją poziciją: didelė „šaudmenų“ talpa (nes nereikia eikvoti sviedinių), beveik momentinis poveikis, galimybė vienu metu pulti kelis taikinius plačioje teritorijoje ir fizinis sunaikinimas, o ne laikinas veikimo sutrikdymas.
Kiekvienai tokiai programai kyla klausimas, ar ji gali patikimai užtikrinti šiuos efektus taktiniu požiūriu naudinguose nuotoliuose, naudojant platformas, kurias dislokuotos pajėgos gali realiai valdyti ir išlaikyti. „ThinKom“ sistema, kuri telpa ant platformos ir integruojama su komerciniu radaru, yra ankstyvas atsakymas į šį klausimą – ne galutinis, bet matomas, rašo „Defence Blog“.
