Džiugi žinia – po 22 metų „Google“ pagaliau diegia šią funkciją

Tokios galimybės laukta seniai, nes dažnas turi dar paauglystėje susikurtą el. pašto adresą, kuris neatrodo labai profesionaliai. Be to, pasikeitus pavardei ar kitoms aplinkybėms, tekdavo arba likti su senu el. pašto adresu, arba kurti naują paskyrą.
„El. paštą naudojame ne tik visoms „Google“ paslaugoms – el. paštui, duomenų saugyklai, kalendoriui ar kita, bet ir jungiantis prie programėlių, el. parduotuvių, socialinių tinklų, lojalumo programų ir daugybės kitų kasdien naudojamų paslaugų. „Google“ duomenimis, šiandien „Gmail“ naudojasi apie 3 mlrd. žmonių. Todėl bet koks pokytis šioje platformoje yra aktualus daugybei žmonių visame pasaulyje“, – sako telekomunikacijų kompanijos išmaniųjų sprendimų ekspertas Karolis Špiliauskas.
Pirmiausia atkeliauja į JAV
Galimybė pasikeisti „Gmail“ pašto adresą nuo pernai jau palaipsniui diegiama Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tereikia patikrinti „Google“ paskyros nustatymų skiltį „Asmeninė informacija“.
K. Špiliausko aiškinimu, pirmiausia reikėtų atsidaryti pagrindinį „Gmail“ langą, kuriame rodomi laiškai, ir viršutiniame dešiniajame kampe spustelėti paskyros nuotrauką arba raidę.
Tuomet pasirinkti „Tvarkyti Google paskyrą“ („Manage your Google Account“), eiti į skiltį „Asmeninė informacija“ („Personal info“), tada – į „El. paštas“ („Email“) ir paspausti ant laukelio „Google paskyros el. paštas“ („Google Account email“).
„Jei ten matote ryškiai mėlyną mygtuką „Pasikeisti paskyros el. paštą“ („Change Google Account email“), vadinasi, funkcija jūsų paskyroje jau veikia ir adresą galite keisti. Jei šios parinkties nėra, tikėtina, kad ši funkcija jūsų paskyros dar nepasiekė, todėl teks šiek tiek palaukti“, – nurodo skaitmeninių paslaugų bendrovės išmaniųjų sprendimų ekspertas.
Ką svarbu žinoti prieš keičiant vartotojo vardą?
Pakeitus „Gmail“ adresą, „Google“ paskyroje saugomi duomenys niekur nedings.
„Kaip ir anksčiau galėsite pasiekti gautus ir siųstus laiškus, nuotraukas, kontaktus, žinutes bei „Google Drive“ saugomus failus. Naujasis adresas taip pat veiks jungiantis prie kitų „Google“ paslaugų, pavyzdžiui, „Maps“ ar „YouTube“, – teigia K. Špiliauskas.
Vis dėlto, anot jo, tam tikrų nesklandumų gali pasitaikyti. Pakeitus „Gmail“ adresą, senasis naudotojo vardas lieka kaip alternatyvus adresas, kad laiškai, siunčiami ankstesniu adresu, ir toliau pasiektų jūsų paskyrą.
„Dalis su paskyra susietų svetainių, programėlių ar paslaugų kurį laiką dar gali naudoti senąjį adresą, tad norint jį pakeisti kaip prisijungimo vardą tą teks padaryti rankiniu būdu. Taip pat keisti el. pašto adresą bus galima tik kas 12 mėnesių ir tik 3 kartus per gyvenimą“, – nurodo telekomunikacijų kompanijos atstovas.
Galimybė pasikeisti seną „Gmail“ adresą taip pat prieinama tik asmenines paskyras turintiems žmonėms – verslo, švietimo įstaigų ar kitų organizacijų domenai tokios galimybės neturi.
Kada ši funkcija pradės veikti visiems žmonėms Lietuvoje, dar nėra žinoma. Įprastai visos „Google“ naujovės pirmiausia pasiekia JAV vartotojus, o Europą ir kitas rinkas – kiek vėliau.
InternetasGmailelektroninis paštas
Rodyti daugiau žymių