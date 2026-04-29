Šis renginys, kurio metu kasmet paprastai vyksta pompastiškas karinės galios demonstravimas, turėtų įvykti gegužės 9 d. Maskvos Raudonojoje aikštėje.
„Dėl esamos operatyvinės padėties šių metų kariniame parade nebus“ keleto karinių mokyklų, kadetų korpusų, taip pat karinės technikos, antradienį platformoje „Telegram“ pranešė ministerija.
Pranešime nurodoma, kad parade turėtų dalyvauti visų ginkluotųjų pajėgų šakų atstovai, taip pat bus rodomi vaizdo įrašai, kuriuose kariai „vykdo užduotis specialiosios karinės operacijos zonoje“ – kitaip tariant, Ukrainoje vykstančiame kare.
Taip pat planuojama surengti orlaivių pasirodymą.
„Aviacijai skirtoje parado dalyje virš Raudonosios aikštės skris Rusijos akrobatinio skraidymo komandų lėktuvai, o parado pabaigoje naikintuvų-bombonešių „Su-25“ pilotai Maskvos dangų nudažys Rusijos Federacijos vėliavos spalvomis“, – pranešė ministerija.
Praėjusiais metais, minint 1945 m. iškovotą pergalę prieš nacius, į Maskvą stebėti tūkstančių karių, iš kurių dalis kovojo Ukrainoje, bei gausybės ginklų, įskaitant naujus tankus ir dronus, paradą atvyko daugiau nei dvi dešimtys pasaulio lyderių, tarp jų ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.
Antrasis pasaulinis karas, Rusijoje vadinamas Didžiuoju Tėvynės karu, yra pagrindinis istorinis naratyvas, kuriuo grindžiamas ketvirtį amžiaus trunkantis Vladimiro Putino valdymas.
Buvęs KGB šnipas ne kartą pasitelkdavo pergalę prieš nacių Vokietiją, siekdamas pateisinti savo puolimą prieš Ukrainą, „Kyjivo režimą“ vadindamas „neonaciais“, kuriuos būtina nuversti.
Kijevas ir Vakarai tokį naratyvą atmeta, vadindami jį propaganda, o Rusijos kampaniją laiko neteisėta invazija siekiant užgrobti žemių, kurios metu žuvo dešimtys tūkstančių civilių, o Maskva užėmė didelius pietinės ir rytinės Ukrainos plotus.
2022 m. vasarį Maskvos pradėtas karas Ukrainoje pareikalavo didelių ekonominių išteklių ir kainavo šimtų tūkstančių žmonių gyvybes.
Diplomatinės pastangos užbaigti kruviniausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų šiuo metu yra sustojusios.