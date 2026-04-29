Sukurta pasiekti Maskvą: ką atskleidė naujos ukrainiečių sukurtos raketos maketas

Anksčiau paskelbtos raketos techninės charakteristikos numato 855 km nuotolį ir 800 kg kovinę galvutę.
Bendrovė taip pat anksčiau buvo pareiškusi, kad tikimasi, jog 2026 m. vasarą Ukrainos gynybos ministerija užbaigs „FP-9“ sertifikavimą, o tai atvertų kelią tiekimui Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Kadangi jos nuotolis yra pakankamas, kad būtų galima smogti taikiniams Maskvos regione, viešas raketos maketo pristatymas, žinoma, sulaukė nemažai dėmesio.
Nors šiuo metu turimos tik nuotraukos, net ir jos leidžia daug išsamiau įvertinti projektą, rašo „Defense Express“. Anksčiau ta pati iliustracija buvo naudojama tiek „FP-7“, tiek „FP-9“ prezentacijose, todėl susidarė įspūdis, kad galingesnė raketa bus tiesiog padidinta mažesnės versija.
Dar svarbiau, kad „FP-9“ maketas buvo pastatytas šalia „FP-7“ maketo (pastaroji raketa jau yra bandoma). Jei abu modeliai buvo pagaminti tuo pačiu masteliu, šis greta esantis eksponavimas leidžia įvertinti didesnės balistinės raketos matmenis, nurodo šaltinis.
Šis palyginimas svarbus todėl, kad „FP-7“ naudoja „S-400“ sistemos žemė-oras raketos „48N6“ korpusą – o tai reiškia, kad jos ilgis yra 7,5 metro, o skersmuo – 0,52 metro.
Remiantis šia informacija, „FP-9“ ilgis, atrodo, yra apie 9,5 metro – o didžiausias skersmuo galėtų siekti apie 1,1 metro.
Tai reiškia, kad ji būtų didesnė už Rusijos balistinę raketą „9M723“, naudojamą operatyvinės-taktinės raketų sistemos „Iskander“ sudėtyje, kurios ilgis yra 7,2 metro, o skersmuo – 0,95 metro.
Įdomu, kad panašūs matmenys buvo nurodyti ir kitam Ukrainos raketų projektui „Hrim-2“ (taip pat žinomam kaip „Sapsan“), kurio ilgis buvo paskelbtas esąs 7,2 metro.
Po tokių palyginimų beveik nebūtina minėti „ATACMS“ – nes amerikietiška balistinė raketa iš tiesų yra gana kompaktiška – jos ilgis siekia vos 4 metrus, o skersmuo – 0,61 metro.
Tuo pačiu metu raketos dydis yra tiesiogiai susijęs su jos charakteristikomis. Jei tikslas yra nugabenti 800 kg kovinę galvutę 850 km nuotoliu, balistinė raketa tiesiog negali būti maža, apibendrina „Defense Express“.