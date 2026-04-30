Dėl planuojamų sistemos atnaujinimo darbų galimi migracijos paslaugų teikimo sutrikimai

2026 m. balandžio 30 d. 15:59
Ateinančią savaitę, gegužės 4–5 d., planuojami itin didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos MIGRIS atnaujinimo darbai, kurių metu galimi Migracijos departamento svetainės www.migracija.lt veiklos ir teikiamų paslaugų sutrikimai.
Šie trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams, todėl klientų prašome kantrybės ir iš anksto atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Migracijos departamentas prašo klientų, esant galimybei, nesinaudoti svetainės www.migracija.lt teikiamomis paslaugomis šventinį ilgąjį savaitgalį bei ateinančios savaitės pradžioje, kadangi atnaujinus svetainę keisis jos struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai.
Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
