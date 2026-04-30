Lietuva iš JAV perka antrą HIMARS bateriją

Pagal naujausią HIMARS įsigijimo sutarties papildymą Lietuvos kariuomenei perkami papildomi paleidimo įrenginiai su kovine ir mokomąja amunicija, kurią sudarys skirtingų tipų ir kovinių charakteristikų valdomų raketų komplektai, valdymo ir ryšių įranga bei logistinės priežiūros ir mokymo paketas.
„HIMARS – kare Ukrainoje pasitvirtinusi amerikietiška mobili artilerijos sistema, kurią naudoja 14 NATO ir kitų partnerių valstybių. JAV sąjungininkai įsipareigojo pirmąją bateriją pristatyti dar šiais metais, tačiau investuojame į ateitį ir dar labiau stipriname šalies apginamumą, priešo atgrasymą ir mūsų gebėjimą kartu su sąjungininkais gintis rytiniame flange“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
2022 metais buvo pasirašyta GRA su JAV sutartis dėl HIMARS sistemų įsigijimo, pagal kurią Lietuvos kariuomenei buvo perkami paleidimo įrenginiai su kovine ir mokomąja amunicija, mokomoji ir HIMARS sistemų priežiūrai reikalinga įranga, personalo apmokymo bei sistemų įdiegimo ir integravimo į NATO ilgojo nuotolio raketinės gynybos tinklą paslaugos.
Bendra pirmos ir antros HIMARS baterijų sutarties vertė apie 778 mln. JAV dolerių. Sutartį įgyvendins JAV įmonė „Lockheed Martin“. Perkama artilerijos raketų sistema yra suderinama su kitomis Lietuvos kariuomenės naudojamomis technologijomis, todėl ją bus lengviau integruoti į esamus gynybos planus ir taip didinti atgrasymą. Laukiant pirmosios HIMARS baterijos Lietuvos kariuomenės personalas ruošėsi iš anksto, karinį rengimą vykdė Lietuvoje dislokuotas JAV HIMARS vienetas.
JAV išlieka viena iš strateginių Lietuvos partnerių. Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Lietuva iš amerikiečių perka prieštankines raketų sistemas „Javelin“, šarvuotuosius visureigius JLTV, sraigtasparnius „Black Hawk“, raketines artilerijos sistemas „Himars“, AMRAAM raketas, skirtas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS ir kt.