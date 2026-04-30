Lietuvoje bus atliekamas perspėjimo sistemos patikrinimas, kauks sirenos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) informuoja, kad tuo pačiu metu gyventojams bus siunčiami perspėjimo pranešimai ir į mobiliojo ryšio telefonus bei pranešimai mobilioje programėlėje „LT72“.
Gelbėtojai pabrėžia, kad tai yra planinis patikrinimas – sirenų signalas nereiškia realios grėsmės.
Anot PAGD, išgirdus sirenas ar gavus perspėjimo pranešimą, gyventojams reikia įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją ir susipažinti su skelbiama informacija – taip turėtų būti elgiamasi ir realios situacijos metu.
Perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus siunčiami visiems vartotojams, tačiau juos priima tik tie įrenginiai, kuriuose aktyvuota perspėjimo funkcija. Gyventojams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti telefono nustatymus ir įjungti perspėjimo pranešimų priėmimą. Instrukcijos skelbiamos svetainėje lt72.lt ir mobiliojoje programėlėje „LT72“.
Po patikrinimo gyventojai kviečiami pasidalinti savo patirtimi. Anot PAGD, negavus pranešimo, svarbu tai pažymėti anketoje svetainėje lt72.lt.
Gyventojų perspėjimo sistema skirta skubiai informuoti apie pavojų gyvybei, sveikatai ar turtui, todėl jos veikimas turi būti nuolat tikrinamas. Tokie patikrinimai Lietuvoje paprastai vyksta du kartus per metus, tačiau, esant poreikiui, organizuojami ir dažniau (pavyzdžiui, praėjusiais metais Lietuvoje atlikti 3 sirenų patikrinimai).
Pastarojo sirenų patikrinimo metu (2025 m. gruodį) visoje Lietuvoje buvo įjungta apie 1160 sirenų, iš kurių nesuveikė 2,6 proc., kai ankstesnio patikrinimo metu šis rodiklis siekė 5,4 proc. Tai rodo, kad nuoseklus testavimas leidžia ne tik nustatyti, bet ir sumažinti sistemos trūkumus.
Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69 proc. gyventojų. Sistema toliau stiprinama – diegiamos naujos sirenos, modernizuojamos esamos ir plečiamas centralizuotas valdymas. Planuojama, kad iki 2029 m. perspėjimo aprėptis pasieks apie 75 proc. gyventojų.