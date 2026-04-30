Lietuvoje įvyko Gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimas: sirenos kaukė 3 minutes

Iki šiol tokie bandymai nuolat susidurdavo su nemažai nesklandumų – žmonės skųsdavosi negaunantys korinio ryšio (CB) žinučių, negirdintys sirenų, vartotojų srauto neatlaikydavo valstybinio transliuotojo ar ir PAGD interneto svetainės, informacija apie būsimus bandymus PAGD svetainėje būdavo pateikiama neoptimaliai.
Tačiau vertinant pagal internautų atsiliepimus socialiniuose tinkluose, paskutiniais metais situacija gerėja.
Informacija apie būsimą sistemos bandymą buvo tinkamai paskelbta PAGD svetainėje prieš kelias dienas, ji buvo lengvai randama ir bandymų metu, svetainė veikė be sutrikimų. Žinią apie būsimą bandymą sėkmingai išplatino ir naujienų agentūros.
Vilniečio patirtis: nuskambėjus perspėjimo sirenoms, radijas pasitiko malda ir žodžiais apie mirties valandą
Šių metų pavasarinio bandymu metu daugiausia internautų skundėsi dėl to, kad nesulaukė perspėjimo programėlėje „LT72“, o informacija pačioje programėlėje testo metu neįsikrovė ar krovėsi su žymiais vėlavimais.
Kiek galima spręsti iš atsiliepimų, dalį vartotojų CB pranešimai pasiekė dar prieš įsijungiant sirenoms (pirmieji – apie 11 val. 50 min.). Sirenų įjungimo metu (apie 11 val. 52 min. – 11 val. 55 min.) per LRT radiją buvo skelbiamas anonsas apie būsimą pranešimą, sirenoms išsijungus ištransliuotas ir pats pranešimas.
Internete taip pat galima pamatyti pastebėjimų, kad sienos skambėjo ne tolygiai, o „garsėjo“ – arba kad ne visos įsijungė vienu metu, o palaipsniui.
Taip pat vis dar galima pamatyti atsiliepimų, kad sirenos girdisi silpnai arba tik jei yra atidarytas langas.
Atsiliepimų, kad sirenos nesigirdėjo ar kad negauta CB žinučių, taip pat galima pamatyti – bet tikrai mažiau, nei ankstesniais metais.
Tačiau žinoma, tai yra tik nedidelės imties interneto vartotojų atsiliepimai. Oficialią informaciją ir statistiką PAGD paprastai paskelvia vėliau. O pranešti apie girdėtas ar negirdėtas sirenas ir gautas ar negautas žinutes departamentas kviečia užpildant šią apklausą.
Kaip nurodo PAGD, ankstesnio sirenų patikrinimo metu (2025 m. gruodį) visoje Lietuvoje buvo įjungta apie 1160 sirenų, iš kurių nesuveikė 2,6 proc., kai ankstesnio patikrinimo metu šis rodiklis siekė 5,4 proc.
Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69 proc. gyventojų. Sistema toliau stiprinama – diegiamos naujos sirenos, modernizuojamos esamos ir plečiamas centralizuotas valdymas. Planuojama, kad iki 2029 metų perspėjimo aprėptis pasieks apie 75 proc. gyventojų.