Lietuvos kariuomenės mokykloje atidaryta Bepiločių sistemų mokymo centro modulinė stovykla

„Tai (…) gali atrodyti kaip nedidelis infrastruktūros objektas, tačiau iš tikrųjų tai yra labai konkretus žingsnis, kaip mes Lietuvoje pritaikome modernaus mūšio lauko pamokas. Čia vienoje vietoje jungiame žmonių rengimą, technologijų testavimą ir jų taikymą praktikoje. Šis darbas nevyksta nuo vakar, jis nuosekliai vystomas jau dvejus metus. Tai darome bendradarbiaudami su Ukrainos ekspertais, perimdami realią kovinę patirtį ir tai, kas šiandien iš tikrųjų veikia mūšio lauke“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Skelbiama, jog naujoji bepiločių orlaivių rengimui skirta infrastruktūra sudarys sąlygas ir teorinėms, ir praktinėms karių pratyboms su dronais. Mokymo komplekse įrengtos mokymosi klasės, dronų remonto dirbtuvės, administracinės erdvės, gyvenamieji konteineriai, o praktiniams bepiločių orlaivių manevravimo įgūdžiams tobulinti įrengtas angaras-daugiafunkcė treniruočių erdvė.
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Bepiločių sistemų mokymo centras įkurtas 2024 m., šiuo metu kursai jame vykdomi pagal kelias specializuotas mokymo programas, apimančias tiek žvalgybinių, tiek atakos bepiločių sistemų valdymą. Mokymus baigę kariai įgyja gebėjimą ir valdyti sudėtingas sistemas ore, ir savarankiškai jas surinkti bei remontuoti.
Treniruotės su žvalgybiniais ir FPV tipo dronais yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės karinių vienetų rengimo dalis, tam tikrų tipų bepiločiai orlaiviai yra integruojami į beveik visas kariuomenės rūšis ir naudojami kovinėms bei kovinės paramos užduotims vykdyti.
Kaune atidaryta Bepiločių sistemų mokymo centro laikina konteinerinė stovykla
Lietuvos kariuomenė dronai mokymai
