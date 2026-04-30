LRTK prašo EK įvertinti nevienodas „YouTube“ reklamos sąlygas Europos Sąjungoje

2026 m. balandžio 30 d. 15:30
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) kreipėsi į Europos Komisiją (EK), prašydama įvertinti vaizdo įrašų dalijimosi platformos „YouTube“ taikomas reklamos kainodaros praktikas skirtingose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Kaip pranešė LRTK, minėtos platformos turinio kūrėjams skirtingose šalyse gali būti taikomi nevienodi reklamos įkainiai, o tai daro tiesioginę įtaką jų galimybėms gauti pajamas ir konkuruoti bendroje ES rinkoje.
Komisijos teigimu, tai gali lemti situaciją, kai vienodo turinio kūrėjai skirtingose ES šalyse uždirba nevienodai, nors veikia toje pačioje bendroje skaitmeninėje rinkoje.
„Jei ta pati platforma vienoje ES šalyje leidžia uždirbti daugiau nei kitoje, kyla pagrįstų klausimų dėl vienodų žaidimo taisyklių visoje Sąjungoje. Juo labiau bendros rinkos principas yra viena iš svarbiausių ES vertybių“, – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
„Reuters“: dešimtadalis „Meta“ reklamos pajamų ateina iš sukčių reklamų – ir korporacija tai žino

Tyrimas: lietuviams internete kasdien parodoma beveik 840 reklamų

Svarbūs pokyčiai pasiekė ir Lietuvą: praneša, kokių naujienų sulauksime „TikTok“

Reklamos pajamos platformose dažnai vertinamos pagal rodiklius – CPM (kaina už tūkstantį reklamos parodymų, kurią moka reklamuotojai) ir RPM (kūrėjo faktiškai gaunamos pajamos už tūkstantį peržiūrų po platformos mokesčių). Šių rodiklių reikšmės gali skirtis tarp valstybių narių, todėl už tą patį turinį kūrėjai skirtingose šalyse gali gauti nevienodą atlygį.
LRTK Europos Komisijos prašo įvertinti, ar tokia praktika neprieštarauja ES bendros rinkos principams, taip pat ar ji atitinka Skaitmeninių rinkų akto ir Europos žiniasklaidos laisvės akto nuostatas dėl sąžiningų bei skaidrių verslo sąlygų.
Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad praktikoje kyla iššūkių gaunant pakankamai išsamią informaciją iš platformų, kas apsunkina nacionalinių institucijų galimybes visapusiškai įvertinti situaciją.
