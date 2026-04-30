Nuo rugsėjo Klaipėdoje veiks „Airtech“ dronų mokymo centras

„Klaipėdos technologijų mokymo centras – viena didžiausių profesinio mokymo įstaigų Vakarų Lietuvoje, jau turinti patirties rengiant bepiločių orlaivių valdytojus. Metodinio centro įkūrimas Klaipėdoje – svarbus žingsnis stiprinant profesinį mokymą ir sudarant galimybes įvairaus amžiaus asmenims įgyti aktualių bepiločių orlaivių valdytojo kompetencijų“, – pranešime cituojama KTMC direktorė Violeta Petrušienė.
„Naujojo „AirTech“ metodinio centro steigimas reiškia ne tik naują mokymo erdvę Vakarų Lietuvoje – tai aiškus signalas, kad pažangiausios bepiločių orlaivių, inžinerijos ir technologinio ugdymo kompetencijos tampa prieinamos mūsų jaunimui ten, kur jų labiausiai reikia. Siekiame auginti kartą, kuri kurs ateities technologijas“, – akcentuoja LINEŠA direktorius Valdas Jankauskas.
Nurodoma, jog centras bus skirtas stiprinti mokinių kompetencijas bepiločių orlaivių valdymo ir inžinerijos srityse bei skatinti technologinį ugdymą Vakarų Lietuvoje, bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybe, krašto apsaugos institucijomis bei kitais partneriais.
Pagal pasirašytą sutartį, KTMC suteiks suremontuotas patalpas „Airtech“ metodiniam centrui įrengti bei prisidės prie centro veiklos viešinimo. Tuo metu LINEŠA rūpinsis mokytojų samdymu ir jų parengimu, aprūpins centrą reikalinga įranga ir baldais, užtikrins mokymo programų įgyvendinimą, varžybų organizavimą bei programos populiarinimą.
Planuojama, kad 2026 metais centre dirbs 2 specialistai, o ateityje komanda bus plečiama.
„Airtech“ centre vyks dronų valdymo ir konstravimo mokymai 5–12 klasių mokiniams, o jaunesni – 3–4 klasių mokiniai bus ugdomi bendrojo ugdymo mokyklose.
Šiemet Klaipėdos „Airtech“ metodiniame centre planuojama apmokyti apie 100 vaikų, dar 100 mokinių dronų valdymo ir konstravimo žinių įgis bendrojo ugdymo mokyklose. 2027 metais ketinama apmokyti iki 100 mokinių centre ir 200 mokinių bendrojo ugdymo mokyklose.
„Airtech“ dronų mokymo centrai jau veikia Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose. Planuojama, kad iki 2028 metų Lietuvoje veiks mažiausiai 14 tokių centrų, kuriuose bus apmokyta apie 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų. Vien šiemet visoje Lietuvoje „Airtech“ centruose planuojama apmokyti apie 1,2 tūkst. mokinių.
