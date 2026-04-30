Rusijos botų tinklas Vakaruose ėmė skleisti absurdišką istoriją

Apie tai praneša „The Insider“, remdamasis projekto „Antibot4Navalny“, kuris stebi Rusijos informacinių tinklų veiklą, tyrimu.
Kampanijos impulsu tapo balandžio 25 d. incidentas per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę, kai 31-erių metų Cole'as Thomasas Allenas atidengė ugnį. Hibridinėse operacijose dalyvaujančios Rusijos struktūros greitai pasinaudojo šiuo įvykiu, kad suformuotų dezinformacinį naratyvą apie „ukrainietišką pėdsaką“.
Analitikai užfiksavo mažiausiai devynis melagingų pranešimų tipus, kurie buvo platinami šios kampanijos metu. Tarp jų – teiginiai apie tariamą šaulio „proukrainietišką radikalizaciją“: jam priskiriami konfliktai darbe dėl „propagandos“, didelės aukos Ukrainai, Ukrainos simbolikos demonstravimas ir ketinimai stoti į Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.
Šioms tezėms sustiprinti naudojamos išgalvotos arba iškreiptos citatos. Visų pirma, „politologui Rogeriui Griffinui“ priskiriami teiginiai apie Ukrainos rėmimo ryšį su radikalizacija, kurių jis neteigė.
Panašiai „Bellingcat“ įkūrėjui Eliotui Higginsui priskiriami melagingi teiginiai apie tariamą „proukrainietiško aktyvisto“ panaudojimą Europos specialiųjų tarnybų siekiant nuversti D. Trumpą.
Atskirasis aspektas – suklastoto vaizdo įrašo naudojimas: sukurtas vaizdo įrašas, kuriame aktorius Pedro Pascalis esą reiškia palaikymą užpuolikui ir kaltinimus Trampui.
Taip pat skleidžiamos išgalvotos versijos apie „ukrainiečių bendrininkus“: kad tariamai FTB ieško dviejų Ukrainos piliečių – tėvo ir sūnaus Tomenkų, kurie dirbo viešbutyje „Washington Hilton“ ir perdavė šauliui pastato planą. Kartu skleidžiama versija apie „ukrainiečių pabėgėlių tinklą“, susijusį su išpuolio paruošimu.
Dar viena melaginga istorija – tariamai rasta šaulio susirašinėjimo su „Dmitriju Rymarenku“ medžiaga, kuris kartu su tais pačiais Tomenkais tariamai įvažiavo į JAV per Meksikos sieną ir yra ieškomas.
Botai taip pat bando sukurti įspūdį, kad ukrainiečiai masiškai remia išpuolį, skleisdami išgalvotas istorijas apie flashmobus su grotažyme #NextTime ir ukrainiečių vartotojų „reakciją“. Šiems teiginiams pagrįsti naudojami išgalvoti „ekspertų“ – ypač „politologo Andžejaus Gilo“ – komentarai, rašo „Militarnyj“.
Be to, platinamas melas apie tariamai užpuoliko automobilyje rastą raštelį, kuriame jis savo veiksmus aiškina noru „išgelbėti Ukrainą“ ir vadina save „kankiniu“.
Svarbi kampanijos dalis – melagingos medžiagos pateikimas kaip Vakarų žiniasklaidos publikacijų, valstybinių institucijų ar tarptautinių organizacijų pareiškimų, siekiant sukurti patikimumo iliuziją ir padidinti pasitikėjimą dezinformacija.
Apie „Matriošką“
„Matrioška“ – su Kremliumi susijęs botų, interneto trolių ir koordinuojamų anonimiškų platformų tinklas, kuris specializuojasi masiniame dezinformacijos platinime. Jos pagrindinė priemonė – trumpi vertikalūs vaizdo įrašai, imituojantys autoritetingų Vakarų žiniasklaidos priemonių ir organizacijų turinį. Tokie vaizdo įrašai sinchroniškai skelbiami „X“, „Telegram“, „Bluesky“ ir uždaruose pokalbių kambariuose.
Šis tinklas yra platesnės dezinformacijos operacijų sistemos, susijusios su Rusijos valdžia ir specialiosiomis tarnybomis, dalis. Po struktūrų, susijusių su Jevgenijaus Prigožino „trolių fabriku“, žlugimo tokių kampanijų koordinavimas perėjo Rusijos prezidento administracijai.
Ši veikla kuruojama aukščiausiojo vadovybės lygmeniu, ypač dalyvaujant administracijos pirmajam pavaduotojui Serhijui Kirijenko, nurodo „Militarnyj“.
