Šiauliuose – įspūdingas svečias: nusileido vienas didžiausių pasaulyje krovininių orlaivių

Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė.
„Šiandien Aviacijos bazėje nusileido vienas didžiausių pasaulyje transporto lėktuvų – Antonov An-124.
Orlaivio nusileidimas sulaukė nemažo dėmesio ir ne vienas pakėlė akis į dangų stebėti šio įspūdingo vaizdo“, – rašoma įraše.
Susiję straipsniai
„Antonov An-124 Ruslan“ (komercinė versija – „Antonov An-124–100“) – tai didelis, keturių variklių, strateginis sunkusis transporto lėktuvas, sukurtas gabenti sunkius ir didelių gabaritų krovinius. Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje kis buvo sukurtas „Antonov“ konstravimo biure Ukrainoje, tuometinėje Sovietų Sąjungos dalyje. Pirmasis skrydis įvyko 1982 m. gruodžio 24 d.
Tai yra antras pagal didžiausią bendrąjį kilimo svorį krovininis lėktuvas (vienintelis didesnis lėktuvas „An-225 Mriya“ buvo sunaikintas plataus masto karo Ukrainoje pradžioje) ir didžiausias šiuo metu eksploatuojamas serijinės gamybos krovininis lėktuvas. Taip pat tai yra didžiausias karinis transporto lėktuvas, esantis tarnyboje.
Standartinis „An-124–100“ gali gabenti iki 120 tonų krovinio, modernizuota versija „An-124–100M-150“ – iki 150 tonų.
Krovinių skyrius yra maždaug 36,5 m ilgio, 6,4 m pločio ir 4,4 m aukščio. Tai leidžia gabenti didžiulius objektus, tokius kaip lokomotyvai, jachtos, dideli pramoniniai generatoriai ar net lėktuvų fiuzeliažai.
Lėktuvas turi du didelius krovinių vartus – priekyje (pakeliama visa fiuzeliažo nosis) ir gale.
Lėktuvo 24 ratų važiuoklė turi unikalų mechanizmą, leidžiantį lėktuvui „pritūpti“ (nuleisti fiuzeliažą), kad pasinaudoant rampomis, būtų lengviau pakrauti savaeigę techniką. Tačiau krovinių skyriuje gali būti įmontuotos gervės ir kranai, kurių bendras kėlimo pajėgumas siekia iki 30 tonų – tai leidžia pakrauti ir iškrauti krovinius be specialios antžeminės įrangos.
