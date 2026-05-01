Lietuvos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose „Mighty Arrow 26“

„Balandžio-gegužės mėnesiais Suomijoje vykusių tarptautinių pratybų „Mighty Arrow 26“ metu Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai kartu su priskirtais vienetais iš Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono ir sąjungininkais vykdė puolimo bei gynybos operacijas. Pratybos vyko Niinisalo poligone ir subūrė apie 2,8 tūkst. karių bei maždaug 300 įvairių karinės technikos vienetų iš NATO ir partnerių valstybių“, – teigiama pranešime.
Suomijos gynybos pajėgų Tankų brigados organizuotų tarptautinių pratybų tikslas – šarvuotųjų pajėgų rengimas kartu su sąjungininkais, veikiant pagal kovinės grupės principą, orientuojantis į puolimo operacijas ir stabdymo mūšį. Šių metų pratybose siekta išvystyti bataliono kovinės grupės ir greito dislokavimo pajėgumus, sustiprinti skirtingų pajėgų rūšių bendradarbiavimą, tobulinti jungtinės ugnies pajėgumus, integruojant oro ir žemės veiksmus, pagerinti tarptautinių vienetų tarpusavio sąveikumą, įskaitant logistikos ir kitų pajėgų funkcijas, bei stiprinti priimančiosios šalies paramos ir tarptautinės pagalbos priėmimo gebėjimus.
„Pratybų scenarijus buvo grindžiamas raudonųjų ir mėlynųjų pajėgų simuliaciniu modeliu. Mūšio nuostoliai fiksuoti naudojant simuliacines sistemas, leidžiančias realistiškai įvertinti vienetų veiksmus ir taktiką. Aktyviosios fazės metu, balandžio 27 d. – gegužės 1 d., įvyko trys–keturi intensyvūs mūšiai, kuriuose buvo vertinamas karių pasirengimas, reagavimo greitis ir gebėjimas veikti mišriose pajėgose. Pratybose integruoti inžineriniai, prieštankiniai, žvalgybos, netiesioginės ugnies, dronų ir elektroninės kovos pajėgumai, užtikrinant visapusišką šiuolaikinio mūšio lauko imitaciją“, – nurodo Lietuvos kariuomenė.
Lietuvai pratybose atstovavo Birutės ulonų bataliono II pėstininkų kuopa su priskirtais vienetais. Į Suomiją buvo dislokuota 210 karių ir 40 transporto priemonių, o pagrindinė kuopos kovinė platforma buvo šarvuotis PKM „Vilkas“, suteikiantis galimybę efektyviai veikti miškingame ir sudėtingame Suomijos reljefe tiek puolimo, tiek gynybos operacijose.
Šios kuopos ir jai priskirtų vienetų pagrindą sudarė Privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, atliekantys 9 mėnesių tarnybą Birutės ulonų batalione. Jiems tai – paskutinis tarnybos etapas, suteikiantis galimybę įgytas žinias pritaikyti realiomis sąlygomis kartu su profesionaliais kariais ir sąjungininkais. Gegužės 3 d. jie bus išleidžiami į atsargą, papildydami Lietuvos kariuomenės parengtąjį rezervą
ELTA (ELTA)