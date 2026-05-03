Internete – retas sovietų atominės bombos bandymų vaizdo įrašas

Tačiau bent vienas toks bandymas įvyko Sovietų Sąjungoje. Savo „X“ paskyroje „Janes“ aviacijos analitikas Samas Wise’as atkreipė dėmesį į vaizdo įrašą, kuris, kaip teigiama, rodo tą bandymą arba bent jo dalį.
Minėtas bandymas ypač įdomus tuo, kad jame buvo panaudota laisvo kritimo taktinė branduolinė bomba, kurią numetė reaktyvinis atakos lėktuvas „Su-7“.
Iš tų daugiau nei 2000 branduolinių bandymų tik nedidelė dalis buvo susijusi su bombomis, numestomis iš bet kokių orlaivių – maždaug 200–250, remiantis Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos surinktais duomenimis. Šiuose bandymuose beveik visada dalyvavo bombonešiai – orlaiviai su keliais varikliais, ir dažnai specialiai skirti branduolinių ginklų gabenimui.
Didžioji dauguma branduolinių bandymų buvo atliekama po žeme, jūroje arba sausumoje. Pastaruoju atveju sprogmenys paprastai buvo detonuojami aukštesnėje vietoje – ant bokšto arba pakabinti prie baliono. Tai geriau atkūrė tipinio branduolinio sprogimo sąlygas, nes ginklas buvo projektuojamas taip, kad sprogtų ore virš žemės, siekiant maksimalaus efekto.
Viena iš priežasčių, kodėl branduolinių bombų bandymai iš lėktuvų buvo palyginti reti, buvo 1963 m. Dalinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis, dėl kurios bandymai buvo perkelti į požemius.
Be to, tikros branduolinės bombos numetimas iš pilotuojamo lėktuvo kelia papildomą riziką, o nauda iš to yra palyginti nedidelė.
Branduolinio amžiaus pradžioje bandymai, atliekami išmetant bombą iš lėktuvo, buvo naudingi siekiant įrodyti, kad bombos gali būti gabenamos, tačiau jie buvo neveiksmingi mokslinių matavimų atžvilgiu ir rizikingesni saugos požiūriu. Branduolinio ginklo išmetimas iš lėktuvo prideda kintamųjų (aukštis, greitis, trajektorija), kurie apsunkina matavimus. Jei kas nors nepavyksta, kyla rizika prarasti lėktuvą – arba dar blogiau, įvykti atsitiktiniam sprogimui ar užteršimui radiacija.
Remiantis turima informacija, atrodo, kad JAV kariuomenė niekada nebandė tikros taktinės branduolinės bombos, metamos iš taktinio kovinio reaktyvinio lėktuvo – nepaisant to, kad buvo labai daug platformų, tiek oro pajėgų, tiek laivyno, kurios buvo patvirtintos jas gabenti operatyviniam naudojimui.
Reikėtų pažymėti, kad JAV oro pajėgos iš tikrųjų susprogdino vieną taktinį branduolinį ginklą po jo paleidimo iš naikintuvo. Tačiau tai buvo „Genie“ raketa su branduoline galvute, kuri šiuo atveju buvo paleista iš naikintuvo „F-89“ 1957 m., operacijos „Plumbbob John“ metu.
Atrodo, kad Prancūzija iš tikrųjų atliko tikrą iš lėktuvo numestos taktinės branduolinės bombos bandymą – kai 1972 m. rugpjūtį iš atakos lėktuvo „Jaguar“ buvo numesta „AN52“ – siekiant įrodyti, kad ginklas yra tinkamas naudoti.
O kalbant apie Sovietų Sąjungą, 1962 m. rugpjūčio 27 d. pilotas pulkininkas leitenantas A. I. Šeinas pakilo vienviečiu lėktuvu „Su-7B“, kurio fiuzeliažo apačioje, centre, buvo pritvirtinta tikra branduolinė bomba „244N“. Pilotas nukreipė lėktuvą į Semipalatinsko bandymų poligoną, esantį Sovietų Sąjungos stepėse. Semipalatinsko poligonas buvo pagrindinė sovietinių branduolinių ginklų bandymų vieta. Jis yra Abajaus regione, dabartinėje Kazachstano teritorijoje.
A. I. Šeinas pakėlė lėktuvą maždaug 45 laipsnių kampu. Tai buvo „metimo per petį“ manevras, būdingas to laikmečio naikintuvams-bombonešiams. Tai reiškė, kad puolantis lėktuvas prieš išmetant bombą pakildavo į viršų, kad kompensuotų ginklo kritimą dėl gravitacijos skrydžio metu. Dėl to bomba pataikydavo į tikslą, o lėktuvui nereikėdavo skirsti per smūgio zoną. Vietoj to, lėktuvas atlikdavo pusę apsisukimo ir (tikėtina) išvengdavo sprogimo padarinių. Kaip matyti vaizdo įraše, paleidimo manevrų seka, matyt, yra imituota arba bent jau smarkiai redaguota.
Vėliau pilotas prisiminė tą skrydį:
„Pakilau, jaudulys nurimsta, įskrendu į kovinį maršrutą ir pradedu artėjimą. Viskas yra normalu, atlieku artėjimą koviniam išmetimui, pakreipiu orlaivį į viršų ir stebiu G apkrovą. Po keturių sekundžių išgirstu signalą, tada antrą, trumpą trečią, ir paspaudžiu išmetimo mygtuką. Žalia lemputė užgęsta, rodydama, kad išmetimas baigtas. Bombos išmetimą jaučiu iš orlaivio drebėjimo. Tęsiu skrydį pakreipęs orlaivį į viršų. Kontrolės tikslais užsirašau išmetimo kampą – jis yra beveik pastovus ir lygus 44–50 laipsnių. Įveikęs viršutinį tašką, nusileidžiu 50–60 laipsnių kampu, atlieku pusę apsisukimo, padidinu variklio sūkius ir atitinkamai lėktuvo greitį, nusileidžiu į žemiausią įmanomą aukštį ir stengiuosi kuo toliau bei kuo greičiau nutolti nuo taikinio.“
Šiam metodui reikėjo kompiuterio, kuris apskaičiuotų išmetimo tašką. JAV karinėse oro pajėgose tai buvo Žemo aukščio bombardavimo sistema (LABS), o „Su-7“ buvo įrengtas atitinkamas „PBK-1“ įrenginys – atskiras blokas, pritvirtintas prie prietaisų skydelio kairės pusės.
Vaizdo įraše matyti JAV oro pajėgų bombonešis „B-47“, atliekantis LABS manevrą:
Išmesta iš „Su-7“, bomba sprogo maždaug 800 pėdų (250 metrų) aukštyje, 50,4° šiaurės platumoje ir 77,8° rytų ilgumoje. Sprogimo galia buvo 11 kilotonų.
Kalbant apie „Su-7“, tai buvo Sovietų Sąjungos pirmosios kartos viršgarsinis atakos reaktyvinis lėktuvas. Juo buvo intensyviai aprūpinami naikintuvų-bombonešių pulkai, o branduolinis smūgis tapo viena iš svarbiausių jo užduočių.
Aerodinaminės formos „244N“ buvo pirmoji serijiniu būdu gaminama sovietinė taktinė branduolinė bomba, specialiai skirta gabenti viršgarsiniais reaktyviniais lėktuvais.
Nuotrauka, kurioje matoma ankstesnė, neaerodinaminės formos taktinė laisvojo kritimo bomba „RDS-4“:
Reikėtų pažymėti, kad egzistuoja galimybė, jog vaizdo įraše rodoma ne „244N“, o „IAB-500“ – vadinamoji „imitacinė bomba“, atkartojanti branduolinio ginklo formą, matmenis, svorį ir skrydžio charakteristikas. Užpildyta skysto naftos ir baltojo fosforo mišiniu, ji taip pat sukeldavo didelį ugnies kamuolį, kuris vėliau virsdavo grybo formos debesimi.
Atsižvelgiant į tai, vaizdo įraše galėjo būti parodytos bent jau kai kurios „IAB-500“ bandymo dalys – nors vieta ir originalus balso įrašas aiškiai nurodo 1962 m. Semipalatinsko bandymą. Akivaizdus filmavimo kameros montavimas po „Su-7“ sparnu, siekiant užfiksuoti sprogimą, taip pat rodo, kad tai buvo branduolinis bandymas, o ne pratybos.
Nepaisant to, „244N“ buvo sėkmingai išbandyta ir pradėta naudoti keliomis versijomis, įskaitant skirtingą galingumą iki maksimalios 30 kilotonų ribos. Dauguma šių bombų buvo perduotos sovietų daliniams, dislokuotiems netoli to, kas būtų buvusi fronto linija susidūrus su NATO: Rytų Vokietijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje.
Nuo 1967 m. Vakarų žvalgybos tarnybos ėmė fiksuoti su branduoliniais ginklais susijusią mokymo veiklą sovietinėse oro bazėse Rytų Vokietijoje, įskaitant „Su-7“ dalyvavimą „LABS“ tipo pratybose.
Vienoje iš 1967 m. ataskaitų JAV karinė ryšių misija pažymėjo, kad jos darbuotojai nustatė, jog „Su-7“ lėktuvai iš Grossenhaino oro bazės tų metų spalio 7 d. atliko mažiausiai keturis LABS tipo treniruočių skrydžius.
„Lėktuvas praskrido virš aerodromo maždaug 2000 pėdų aukštyje, pakilo vertikaliai iki 3500 pėdų, pasviro, keletą sekundžių skrido apsivertęs, tada vėl apsivertė ir nuskrido į vakarus“, – nurodė pareigūnai.
Po dviejų dienų USMLM pranešė: „Vyksta labai aktyvi vietinės navigacijos, „touch-and-go“ tūpimų, LABS manevrų ir galimų poligono pratybų programa, kurią vykdo Grossenhaino bazėje esantys „Fitter“ ir [dviejų vietų Su-7] „Moujik“ orlaiviai.“
Iš oro metami taktiniai branduoliniai ginklai vis dar vaidina svarbų vaidmenį Rusijos karinėje strategijoje, kaip rodo neseniai atlikti veiksmai dislokuojant taktinius ginklus Baltarusijoje. Daugelis Rusijos kovinių lėktuvų turi variantus, galinčius gabenti branduolines bombas, o dauguma Rusijos iš oro paleidžiamų raketų, sveriančių apie 450 kilogram7, turi galimybę būti aprūpintos branduoliniais sprogstamaisiais užtaisais.
Nuo septintojo dešimtmečio „244N“ buvo pakeista modernizuotu to paties ginklo variantu – 10 kilotonų „RN-24“, taip pat 1 kilotonos „RN-28“. Juos, be kita ko, gabeno „MiG-21“ ir „Su-7“.
Po šių bombų devintajame dešimtmetyje pasirodė „RN-40“ ir „RN-41“, kurias gabeno naikintuvai „MiG-23“, „MiG-27“, „MiG-29“, „Su-17“, „Su-24“ ir „Su-27“.
Iki šiol „IAB-500“ taip pat naudojama kovinių reaktyvinių lėktuvų pilotų mokymui branduolinių bombų metimo srityje. Kartu su ja, nors ir daug mažiau žinomos bei beveik niekada nematomos, yra taktinės branduolinės bombos – „244N“, kurios veiksmingumas buvo įrodytas unikaliu bandymu dar 1962 m., palikuonės.
Parengta pagal „The War Zone".
