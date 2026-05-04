Sunaikino retą Rusijos artilerijos sistemą

„Malva 2S43“ yra moderni Rusijos sukurta savaeigė artilerijos sistema, kurioje sovietinės eros 152 mm haubica „Msta 2A64“ sujungta su naujai suprojektuota ratinės važiuoklės platforma. Ši konfigūracija skirta pagerinti mobilumą ir sumažinti gamybos sudėtingumą, palyginti su vikšrinėmis artilerijos sistemomis – o tai atspindi perėjimą prie lankstesnių artilerijos platformų.
Nors „Malva“ sistema yra naujesnis Rusijos ginkluotės papildymas, mūšio lauke ji vis dar yra palyginti reta. Dėl riboto jos skaičiaus bet koks patvirtintas smūgis į ją yra reikšmingas – ypač atsižvelgiant į tai, kad tokios sistemos paprastai dislokuojamos siekiant sustiprinti tolimojo nuotolio ugnies paramos pajėgumus, rašo „Defense Express“.
Remiantis turimais duomenimis, „Malva“ sistema gali pulti taikinius iki 24,5 kilometrų atstumu, todėl ji priskiriama vidutinio nuotolio artilerijos sistemų kategorijai. Tai leidžia jai remti fronto vienetus, veikiant iš pozicijų, kurios yra palyginti toli nuo tiesioginių susidūrimų zonų.
ginkluotėartilerijasunaikinimas
Rodyti daugiau žymių