Klaipėdos uostas stiprina saugumą: įdiegta dronų aptikimo sistema

„Atsižvelgdami į besikeičiančią saugumo situaciją, stipriname Klaipėdos uosto infrastruktūros apsaugą. Nauja dronų aptikimo sistema padės geriau stebėti uosto oro erdvę, greitai pastebėti grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Skelbiama, jog dėl bepiločių orlaivių nuotolinio identifikavimo ir aptikimo sistemos nuomos Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su Estijos technologijų bendrove „HexTech Solutions OÜ“.
„Naujas sprendimas leidžia realiuoju laiku stebėti dronų judėjimą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto zonoje, operatyviai identifikuoti neteisėtus ar rizikingus skrydžius, nustatyti dronų ir jų pilotų buvimo vietą“, – teigiama pranešime.
Sistema Uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną: jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimus geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, jog sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
„Naujoji sistema papildo šiuo metu naudojamas saugumo priemones ir dar labiau sustiprina Klaipėdos uosto infrastruktūros apsaugą. Šiuo metu saugumas visame uoste užtikrinamas glaudžiai bendradarbiaujant Klaipėdos uosto direkcijai, Lietuvos kariuomenei, Viešojo saugumo, Valstybės sienos apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms. Klaipėdos uoste taikomos kompleksinės saugumo priemonės – naudojami fiziniai barjerai, kontrolė siekiant patekti į terminalus, teritorija stebima vaizdo kameromis, o visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta ne skrydžių zona“, – nurodo Uosto direkcija.
Taip pat pažymima, jog Klaipėdos uosto direkcija nuolat tobulina pasirengimą reaguoti, įvykus neeilinėms situacijoms – pernai Uosto direkcija organizavo ir dalyvavo 14 įvairių pratybų. Buvo treniruojamasi drauge su Lietuvos kariuomene, įvairiomis valstybės ir miesto institucijomis bei uosto naudotojais.