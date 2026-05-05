Rusai jau gamina naujus „Shahed“ tipo dronus – štai kuo jie pavojingesni

Anksčiau „R-60“ raketa buvo montuojama ant mazgo, pritvirtinto prie standartinio drono viršaus. Naujojoje versijoje į fiuzeliažą integruota speciali niša, skirta paleidimo įrenginiui. Pažymėtina, kad šioje konfigūracijoje nebėra įprastos kovinės galvutės.
Ši konstrukcija sumažina aerodinaminį pasipriešinimą, kurį sukeldavo ankstesni improvizuoti sprendimai ir kuris neigiamai veikė nuotolį. Ji taip pat gali pagerinti skrydžio stabilumą, sumažindama problemas, susijusias su raketos aerodinaminėmis paviršiais ir masės centro poslinkiais.
Įdubos paleidimo įtaiso konfigūracija taip pat atrodo patvirtinanti ankstesnius eksperimentus, kai kovo pabaigoje buvo pastebėtas panašus pusiau įdubos išdėstymas, kuriame buvo sumontuotas raketos muliažas.
Susiję straipsniai
Tokio varianto kūrimas toli gražu nėra paprastas. Tam reikia didelių konstrukcinių pakeitimų orlaivio korpuse. Norėdami integruoti paleidimo įrenginį, „Alabuga“ inžinieriai greičiausiai turėjo perprojektuoti vidurinę sparno dalį ir perkelti degalų bakus. Tai reikšmingi pokyčiai, kurių negalima įgyvendinti kaip ad hoc sprendimų lauke ir kuriems reikia didelių plėtros bei bandymų išteklių.
Kovinės galvutės nebuvimas pabrėžia drono siaurą specializaciją – kaip perimamojo ginklo platformos.
Tai leidžia daryti keletą išvadų. Pirma, atrodo, kad Rusija yra patenkinta ankstesnių bandymų su „Shahed“ dronais ir „oras-oras“ raketomis rezultatais. Antra, rusai tikriausiai mano, kad gali užtikrinti stabilų valdymą ir ryšį, o galbūt netgi įgalinti autonominį veikimą naudojant dirbtinio intelekto algoritmus, o tam reikėtų papildomų borto sistemų. Trečia, atrodo, kad jie yra pasirengę šią koncepciją plėsti. Panašūs sprendimai gali atsirasti ir reaktyvinius variklius turinčiuose „Shahed“ variantuose.
„R-60“ raketos veikimo nuotolis siekia iki 7–8 km, o joje naudojamas infraraudonųjų spindulių ieškiklis su palyginti siauru matymo lauku – maždaug 24–34 laipsniais, priklausomai nuo versijos. Integruodama šią raketą, Rusija, atrodo, bando dalį savo „Shahed“ dronų parko paversti dronais perėmėjais, galinčiais pulti Ukrainos sraigtasparnius, lengvuosius lėktuvus ir prieš „Shahed“ nukreiptas kovines platformas – pavyzdžiui, „An-28“, rašo „Defense Express“.