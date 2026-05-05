Rusija skelbiasi turinti naują kortą dronų karuose

Kaip teigiama bendrovės pranešime, naująją sistemą, pavadintą „SERP-FPV“, sukūrė „Rostek“ dukterinė įmonė „Rosel“, užsiimanti elektronine kova ir radijo elektronika. Sistema sukurta remiantis dviem pagrindiniais reikalavimais, kurie išskiria FPV dronų gynybą nuo platesnės kovos su bepiločiais veiklos: dislokavimo greitis ir signalo slopinimo efektyvumas. FPV ataką patiriantis transporto priemonių konvojus turi reaguoti per kelias sekundes, o ne minutes, todėl jį saugantis trukdžių generatorius turi pradėti veikti iškart, kai transporto priemonė pajuda, o ne reikalauti nustatymo laiko, kol jis taps veiksmingas.
„SERP-FPV“ veikia dažniausiai FPV dronų naudojamais valdymo dažniais, įskaitant civilinius radijo dažnių diapazonus, kuriuos paprastai naudoja komercinė FPV įranga. Sistema generuoja tiek kryptinį, tiek visakryptį trukdymą, suteikdama operatoriams galimybę sutelkti slopinimą prieš konkretų grėsmės vektorių, tuo pačiu išlaikant platesnį aprėpties plotą – tai yra svarbi kombinacija, kai tenka susidurti su spiečių atakomis iš kelių krypčių vienu metu. Sistemos teikiama 360 laipsnių azimuto aprėptis yra tiesioginis atsakas į taktinę FPV atakų realybę, kai dronai gali artėti iš bet kurios krypties ir suteikti ginančioms komandoms minimalų įspėjimą prieš susidūrimą.
Klausimas dėl dažnių aprėpties yra tas, kur „SERP-FPV“ projektavimo filosofija tampa įdomiausia, ir kur „Rosel“ struktūroje veikiančio „Vektor“ tyrimų instituto verslo plėtros skyriaus direktoriaus pavaduotoja Natalija Kotliar pasisakė neįprastai atvirai.
„Šiandien dronų operatoriai gana dažnai eksperimentuoja ir perprogramuoja savo įrangą, kad ji veiktų pasirinktais dažniais, – teigė N. Kotliar bendrovės pranešime. – Standartiniai elektroninių priešpriešinių priemonių nustatymai ir sprendimai šiuo atveju nebus veiksmingi. Tačiau SERP sistemos turi svarbią savybę. Net jei operatorius naudoja pasirinktą dažnį, bet jis patenka į mūsų priešdroninės sistemos diapazoną, signalas vis tiek bus slopinamas. Kiekvienam protingam „paukščiui“ yra EW sistema su paslaptimi“.
FPV dronų operatorių ir trukdžių sistemų tarpusavio „katės ir pelės“ žaidimas tapo viena iš pagrindinių techninių varžybų Ukrainos kare, kurioje Ukrainos operatoriai vis dažniau atsisako standartinių komercinių dažnių ir pereina prie individualiai pritaikytų programinės įrangos konfigūracijų, leidžiančių apeiti trukdžių sistemas, nustatytas žinomiems dažnių diapazonams. Trukdymo įrenginys, kuris apima pakankamai platų dažnių diapazoną, kad galėtų užfiksuoti specialiai užprogramuotus dronus, veikiančius ne pagal gamyklinius nustatymus, tiesiogiai sprendžia šią adaptacijos problemą, o N. Kotliar teiginys – „jei jis patenka į mūsų priešdroninės sistemos veikimo diapazoną, signalas vis tiek bus slopinamas“ – apibūdina plačiajuosčio slopinimo metodą – o ne siaurajuosčio, pritaikyto prie konkrečių žinomų dažnių, sistemą.
„Rosel“ pristatė platesnę SERP sistemų šeimą, iš kurios kilęs SERP-FPV, kaip mastelio keitimą leidžiančią priešdroninę architektūrą, pritaikytą įvairioms grėsmių aplinkoms ir platformų tipams. Transporto priemonių apsaugos varianto įtraukimas į šią seriją atspindi Rusijos elektroninės karo veiksmų plėtros prioritetų pasikeitimą, susidarius dideliam FPV dronų nuostolių skaičiui. Stacionari trukdžių infrastruktūra gali apsaugoti bazes, vadavietes ir logistikos mazgus, tačiau transporto priemonės, judančios tarp šių pozicijų, kelionės metu lieka neapsaugotos – o SERP-FPV yra specialiai suprojektuota šiai spragai užpildyti, rašo „Defence Blog“.