Savaitgalį įvyks Lietuvos žaidimų apdovanojimai

Augant žaidimų kūrybos industrijai Lietuvoje, nuo 2015-ųjų metų vykstantys apdovanojimai kasmet sulaukia vis įvairesnių dalyvių. Šiemet juose dalyvauja beveik 40 žaidimų, iš kurių rekordiškai daug stalo žaidimų projektų. Nors į nominacijų etapą po teisėjų komisijos atrankos pateko ne visi, už bet kurį iš apdovanojimams pateiktų žaidimų kviečiami balsuoti visi žaidėjai. Savo balsą galima atiduoti renginio informacinio partnerio svetainėje.
Viso už praėjusių metų darbus bus išdalintos devynios „LT Game Awards 2025“ statulėlės, tarp kurių tiek kūrybiniai įvertinimai tokie kaip meninis stilius ir garso dizainas, tiek pagal formatus išskirtos kategorijos kaip stalo žaidimai, mobiliesiems įrenginiams ar asmeniniams kompiuteriams bei žaidimų konsolėms skirti darbai. Be šių apdovanojimų, jau keletą metų teikiamas ir specialus įvertinimas žaidimui, prisidedančiam prie socialinių pokyčių skatinimo. O taip pat tęsiama tradicija kasmet skirti ypatingą apdovanojimą žmogui ar žmonėms už pasiekimus ir nuopelnus visai Lietuvos žaidimų industrijai.
Įvertinti ir išrinkti apdovanojimų nominantus bei nugalėtojus padeda gausi patyrusių savo sričių specialistų komisija, kurią sudaro žiniasklaidos atstovai bei žaidimų turinio kūrėjai, įvairių tais metais nedalyvaujančių žaidimų studijų, tokių kaip „Wargaming“, „Unity Technologies“, „No Brakes Games“, „Tag of Joy“ atstovai, užsienio žaidimų kūrėjų organizacijų atstovai iš Latvijos, Estijos ir Taivano. Speciali komisijos grupė sudaroma vertinti stalo žaidimams, nes siekiant juos deramai išnagrinėti reikia visiems kartu sužaisti.
Susiję straipsniai
Be pačių nugalėtojų pasveikinimo, apdovanojimai tampa ir puikia proga sužinoti apie dar tik kuriamus lietuviškus žaidimus ir pamatyti jų anonsus. Šįkart laukia didelė temų ir stilių įvairovė, savo būsimais žaidimais pasidalins tiek visiškai naujos debiutuojančios studijos, tiek ir industrijos veteranai, ankstesnių apdovanojimų laureatai. Ceremoniją taip pat lydės klasikinės muzikos kvintetas, atliksiantis lietuviškojo hito „Human Fall Flat“ ir prancūziškojo praėjusių metų fenomeno „Clair Obscur: Expedition 33“ temas.
Lietuvos žaidimų apdovanojimus „LT Game Awards 2025“ organizuoja Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, jos veiklą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Prie renginio prisideda informacinis partneris LRTU, pagrindinis rėmėjas „Wargaming“. Apdovanojimų ceremonija vyks gegužės 9 dieną, ją bus galima peržiūrėti kanale LRT Plius ir svetainėje LRT.lt. Daugiau informacijos apie renginį svetainėje gameawards.lt.