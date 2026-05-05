Šokiruojantys skaičiai: šios Rusijos karinės technikos gamyba auga, Vakarų sankcijos – beveik nulinės

Tai yra pagrindinė išvada išsamioje ataskaitoje, kurią 2026 m. balandį paskelbė Kyjive įsikūręs analitinis centras „StateWatch“. Joje buvo identifikuoti 32 Rusijos antžeminių robotų sistemų modeliai ir išnagrinėta juos kuriančių įmonių finansinė bei tiekimo grandinės struktūra. Tyrimas remiasi Rusijos žiniasklaida, socialiniais tinklais ir įmonių registrais, o gamintojų duomenys yra 2026 m. balandžio. Iš 32 nustatytų modelių buvo patvirtinti 29 gamintojai. Bent 20 iš tų nustatytų tipų buvo užfiksuoti patvirtintuose koviniuose panaudojimo atvejais prieš Ukrainą Ukrainos teritorijoje ir Kursko regione.
Mastas, kurį Rusija pasiekė nuo 2022 m., yra reikšmingas. Prieš plataus masto invaziją Rusija kelerius metus bandė bepilotes antžemines transporto priemones, tačiau rezultatai nuolat nuvildavo. „Uran-9“ – gausiai ginkluota robotizuota kovinė platforma, išbandyta Sirijoje – bandymų metu 19 kartų prarado ryšį su operatoriumi, o jos pabūklas negalėjo šaudyti, kai mašina judėjo. Kaip teigiama „StateWatch“ ataskaitoje, prieškarinė Rusijos antžeminė robotika buvo labiau demonstracinė, o ne parengta operatyviniam naudojimui. „Uran-9“ nebuvo pastebėta Ukrainos fronto linijose.
Po 2022 m. vasario pasikeitė pats karas. Atsiradus „mirties zonoms“ – 10–15 kilometrų taktinės erdvės nuo kontaktinės linijos, kurioje dominuoja FPV dronai – susiformavo specifinis operatyvinis poreikis, kurio nebuvo numatyta jokiuose ikikarinio laikotarpio plėtros planuose. Šioje erdvėje judantys kariai ir transporto priemonės tampa taikiniais. Paskatos pakeisti žmones mašinomis tokioje aplinkoje yra akivaizdžios ir apčiuopiamos, todėl Rusijos gynybos ekosistema sureagavo atitinkamai. Registruotų įmonių skaičius Rusijos paslaugų robotikos sektoriuje per vienerius metus išaugo 21,5 proc. – ir palyginti su 2021 m., padvigubėjo, 2025 m. rugsėjį pasiekdamas 563 įmones.
Svarbiausias pasiekimas – serijinė gamyba. Šiuo metu patvirtinta, kad trys Rusijos antžeminiai robotų modeliai gaminami serijiniu būdu pakankamai dideliu mastu: „Kurjer“, kurį gamina „NRTK Caps“ netoli Maskvos, „Varan“, kurį gamina „Skaitmeninės plėtros agentūra“, ir „Impulse-M“, kurį gamina „Gumich-RTK“.
„Kurjer“ – vikšrinė, nuotoliniu būdu valdoma platforma, galinti vežti iki 200 kilogramų krovinį iki 35 kilometrų per valandą greičiu, o valdymo nuotolis siekia nuo 3 iki 10 kilometrų – šiuo metu yra plačiausiai fronto linijoje naudojama Rusijos antžeminė robotų sistema. Iki 2024 m. pabaigos kovos zonoje buvo užregistruota mažiausiai 50 „Kurjer“ vienetų, o bendras pagamintų vienetų skaičius viršijo šimtus.
Iki 2026 m. pradžios buvo pristatyti šimtai „Impulse“ vienetų. Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas 2025 m. balandį patvirtino, kad 2024 m. pajėgos gavo „kelis šimtus“ bepiločių antžeminių sistemų ir kad 2025 m. planuojama užsakyti dešimt kartų daugiau, o kiekviena karinė grupė organizuos savo antžeminių robotų gamybą.
„Kurjer“ atsiradimo istorija iliustruoja, kaip labai Rusijos naujoji antžeminių robotų pramonė skiriasi nuo savo ikikarinio lygmens. Kūrimas prasidėjo 2024 m. pradžioje, kai Buriatijos inžinieriai, remiami karinių tinklaraštininkų, ėmėsi šio projekto, o vėliau jį perėmė „Narodnyj Front“ priklausantis „Kulibino klubas“ – provyriausybinė savanorių organizacija, jungianti mažas inžinierių grupes ir išradėjus bei gaunanti finansavimą iš Rusijos DARPA atitikmens – Pažangiųjų tyrimų fondo.
Tas pats finansavimo mechanizmas parėmė „Omič“ – kitą serijinę platformą, kurią dabar aktyviai naudoja Rusijos Pietų grupės pajėgos, sukurtą Omsko šarvuotųjų inžinerijos institute ir komercializuotą per „RENG“. Nei viena iš šių įmonių šiuo metu nėra taikoma jokių jurisdikcijų sankcijoms.
2026 m. kovo duomenimis, tik 10 iš 20 nustatytų gamintojų yra taikomos JAV sankcijos, tik 9 – Ukrainos sankcijos, o tik 3 – ES sankcijos. Įmonėms, kurioms taikomos sankcijos, paprastai būdinga tai, kad jos yra senesnės sovietinės eros gynybos pramonės įmonės – gerai žinomi pavadinimai, gaminantys didelius kiekius įprastinių ginklų, tačiau mažai prisidedantys prie naujojo antžeminių robotų sektoriaus. Įmonės, faktiškai gaminančios „Kurjer“, „Varan“, „Omič“, „Bogomol“, „Bratiška“ ir „Krоt“ – kovose patvirtintas platformas – nepatiria jokių sankcijų iš jokios jurisdikcijos.
Rusija apie 90 procentų elektronikos produktų importuoja iš Kinijos, ir antžeminių robotų gamintojai nėra išimtis. Ataskaitoje pateikti importo duomenys rodo, kad „NRTK Caps“ importavo nuolatinės srovės variklius iš Kinijos gamintojo „HD LED Technology“. „Gumich-RTK“ importavo sraigtinių pavarų komplektus iš „Qingdao Tsingleader“. „RENG“ importavo reles, reduktorius ir transmisijos komponentus iš „AHI Enterprise“. „GK Avanti“ – „Bogomol“ logistikos roboto gamintojas – importavo ličio baterijas iš „Gaoneng Battery“ ir „EVE Energy“, „iFlight XING“ variklius bei „Arduino“ mikrovaldiklius, o kai kurios siuntos buvo deklaruotos kaip „keturrotorių atsarginės dalys“ ir „įranga plastikiniams gaminiams formuoti“, siekiant nuslėpti jų tikrąją paskirtį.
Dabartinių Rusijos antžeminių sistemų techniniai apribojimai yra realūs ir dokumentuoti. Radijo ryšio kanalai yra didžiausia silpnoji vieta – standartiniai kanalai lengvai slopinami elektroninės kovos priemonėmis, todėl kūrėjai priversti ieškoti šviesolaidinių alternatyvų arba relinio pozicionavimo. Daugumoje platformų, siekiant sumažinti svorį, neturi šarvuotės, todėl jos tampa lengvu taikiniu FPV dronams. Baterijų veikimo nuotolis yra ribotas. Terminių kamerų kokybė yra prasta. Tyrėjų peržiūrėti vidiniai Rusijos kariniai dokumentai patvirtina šias silpnąsias puses, tačiau pripažįsta ir stipriąsias: geras dienines kameras, stabilius „Starlink“ palydovinio ryšio kanalus ir pakankamą mobilumą vietovėje dėl vikšrinio važiuoklės.
Remiantis ataskaita, šiuo metu apie 90 procentų visų Ukrainos karinių atsargų pristatymų į Pokrovsko fronto ruožą atliekama naudojant bepilotes transporto priemones – šis skaičius atspindi, kaip smarkiai „mirties zona“ pakeitė logistiką abiejose fronto linijos pusėse. Rusijos antžeminiai robotai vis dar sudaro tik apie 0,2 procento bendros logistikos apimties, tačiau jų taktinis poveikis konkrečiuose fronto ruožuose yra žymiai didesnis, nei rodo šis bendras skaičius.
„StateWatch“ ataskaitoje rekomenduojama nedelsiant išplėsti sankcijas, kad jos apimtų pagrindinius nesankcionuotus serijinius gamintojus, ir raginama taikyti sektorines eksporto kontrolės priemones, nukreiptas į konkrečias komponentų kategorijas – nuolatinės srovės variklius, ličio baterijas, programuojamus valdiklius, nuotolinio valdymo įrangą ir vikšrines arba ratines autonomines platformas, kurių keliamoji galia viršija 5 kilogramus – kurios į Rusijos antžeminių robotų tiekimo grandinę patenka daugiausia iš Kinijos.
2022 m. Rusijos antžeminių robotų pramonė dar neegzistavo reikšminga forma. 2026 m. daugiau nei 20 gamintojų gamina šimtus vienetų per metus, naudoja juos kovose ir plečia gamybą su aiškia valdžios parama, įskaitant 300 mlrd. rublių vertės nacionalinę robotikos programą, kuri truks iki 2030 m. Laiko tarpas, per kurį sankcijos gali sutrukdyti šią trajektoriją, kol ji dar labiau sustiprės, mažėja. Remiantis pačios ataskaitos formuluote, pramonė šiuo metu pagamina šimtus vienetų per metus – ne tūkstančius, kaip yra su oro dronais, rašo „Defence Blog“.
