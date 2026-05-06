Interneto tiekėjai įpareigoti užkirsti kelią prieigai prie ES draudžiamų programų

Tokį sprendimą komisija priėmė nustačius, kad dalis anksčiau blokuotų platformų, tokių kaip „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, NTV ir kitas, yra vis dar pasiekiamos vartotojams apeinant apribojimus.
Panaikinti prieigą prie nustatytų IP adresų ir domenų interneto tiekėjai įpareigoti per dvi dienas.
„Tai nuoseklus veiksmas siekiant užkardyti sankcionuoto turinio platinimą internete. Matome, kad net ir pritaikius ribojimus atsiranda bandymų juos apeiti, todėl imamės papildomų priemonių“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
LRTK duomenimis, nuo 2018 metų priimti 52 sprendimai, kuriais nurodyta blokuoti prieigą prie 282 neteisėtai veikusių interneto svetainių.
InternetasLietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK)rusiški kanalai
Rodyti daugiau žymių