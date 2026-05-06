Mokslas ir ITIšmanyk

Interneto tiekėjai įpareigoti užkirsti kelią prieigai prie ES draudžiamų programų

2026 m. gegužės 6 d. 16:17
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) įpareigojo interneto tiekėjus apriboti prieigą prie 33 interneto domenų ir 27 IP adresų, per kuriuos neteisėtai platinamos Europos Sąjungos (ES) sankcionuotos televizijos programos.
Daugiau nuotraukų (1)
Tokį sprendimą komisija priėmė nustačius, kad dalis anksčiau blokuotų platformų, tokių kaip „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, NTV ir kitas, yra vis dar pasiekiamos vartotojams apeinant apribojimus.
Panaikinti prieigą prie nustatytų IP adresų ir domenų interneto tiekėjai įpareigoti per dvi dienas.
„Tai nuoseklus veiksmas siekiant užkardyti sankcionuoto turinio platinimą internete. Matome, kad net ir pritaikius ribojimus atsiranda bandymų juos apeiti, todėl imamės papildomų priemonių“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
LRTK duomenimis, nuo 2018 metų priimti 52 sprendimai, kuriais nurodyta blokuoti prieigą prie 282 neteisėtai veikusių interneto svetainių.
InternetasLietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK)rusiški kanalai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.