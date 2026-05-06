Parado Raudonojoje aikštėje fone – branduolinis šešėlis: Rusija perduoda specialią žinutę

Pranešimą paskelbė Kamčiatkos krašto ekstremalių situacijų valdymo ministerija, kuri, remiantis ministerijos pareiškimu, išleido pranešimą, įspėjantį regiono gyventojus apie raketų bandymus Kuros poligone Ust-Kamčatskio rajone gegužės 6–10 d. Pranešime buvo nurodyti draudimai dėl bet kokių transporto priemonių buvimo ir judėjimo zonoje. Rusijos gynybos ministerija išleido pagrindinį įspėjimą, kaip nurodyta Kamčiatkos krašto vyriausybės pranešime.
Kuros bandymų poligonas įsikūręs prie Ozernajos upės, Kamčiatkos pusiasalio pelkėtoje vietovėje, maždaug 500 kilometrų į šiaurę nuo Petropavlovsko-Kamčiatsko. Jis yra pagrindinė Rusijos tarpžemyninių balistinių raketų bandymų smūginė zona, kurią valdo Rusijos kosminių pajėgų Kosmoso pajėgos.
Šis poligonas yra tarpžemyninių balistinių raketų bandymų vieta nuo sovietinių laikų, kai dėl savo atokios vietos jis buvo tinkamas kovinių galvučių sekimui visame tarpžemyniniame nuotolyje, nevykdant skrydžių virš apgyvendintų teritorijų.
Objekto statyba prasidėjo šeštojo dešimtmečio pradžioje, jis buvo pavadintas „Kama“, o 1956 m. čia buvo atliktas pirmasis tarpžemyninės raketos „R-7“ prototipo bandymas – tai buvo ta pati raketa, kuri vėliau paleido „Sputniką“ ir tapo sovietinės kosmoso programos pagrindu. Sovietų laikotarpiu poligone buvo atlikta daugiau nei 300 bandymų.
Po Sovietų Sąjungos žlugimo bandymai Kuroje buvo atnaujinti 2000-ųjų pradžioje ir pastaraisiais metais tęsiami vis dažniau, įskaitant povandeninių laivų paleidžiamų balistinių raketų bandymus, kurie išplečia poligono vaidmenį nuo sausumos ICBM patvirtinimo iki platesnio strateginių pajėgų bandymų poligono.
Rusija nuolat naudoja Kuros poligoną, siekdama pademonstruoti tarpžemyninių balistinių raketų pajėgumus, įskaitant tokių sistemų kaip „RS-28 Sarmat“ ir povandeninių laivų paleidžiamų raketų „Bulava“ bandymus, kurios abi yra skirtos branduolinėms galvutėms gabenti.
Planuojant bandymus gegužės 6–10 d., raketų bandymai, susiję su branduolinio ginklo nešimo priemonėmis, tiksliai sutampa su Pergalės dienos šventėmis. Paradas Raudonojoje aikštėje, kuriam paprastai vadovauja V. Putinas, vyks gegužės 9 d.
„Militarnyj“, analizuodamas Kamčiatkos krašto ministerijos pranešimą, vertina, kad šis laikas atitinka Kremliaus bandymą signalizuoti Ukrainai, kad bet koks smūgis paradui turės su branduoliniais ginklais susijusių pasekmių. Ar Rusija iš tikrųjų paleis raketas per paskelbtą laikotarpį, ar tiesiog naudos jį kaip atgrasymo priemonę, yra atskiras klausimas, rašo „Defence Blog“.
Šis branduolinio gąsdinimo vertinimas atitinka modelį, kurį Rusija nuolat taiko nuo 2022 m. vasario, pasitelkdama paskelbtas pratybas, bandymų grafikus ir oficialius pareiškimus, kuriuose minimos branduolinės pajėgos, siekdama sukelti neaiškumą dėl Ukrainos karinių veiksmų pasekmių, kurias Maskva laiko ypač grėsmingomis.
Pergalės diena turi milžinišką simbolinę reikšmę Rusijos politinėje tapatybėje, o perspektyva, kad Ukraina smogtų paradui, kuris yra pagrindinis V. Putino vidaus legitimumo naratyvo elementas, reikštų tiek politinę, tiek karinę krizę. Raketų bandymų tvarkaraščio panaudojimas kaip atgrasymo priemonė nuo šios konkrečios grėsmės atitinka tai, kaip Rusija visą karą derino savo branduolines žinutes, pabrėždama pajėgumus, bet neperžengdama ribos, už kurios reikėtų tiesioginio Vakarų atsako.
Ukraina anksčiau yra smogusi Rusijos teritorijai dronais ir raketomis iš didelio nuotolio, parodydama technines galimybes pasiekti tikslus Maskvos regione. Ar Ukraina planuoja kokius nors veiksmus gegužės 9 d. ir kokio masto, šaltiniuose nenurodyta, tačiau Rusijos vyriausybės elgesys rodo, kad ji šią galimybę vertina pakankamai rimtai, kad nustatytų branduolinio ginklo bandymų laikotarpį būtent tomis datomis.
Ankstesniais karo metais Rusijos Pergalės dienos paradas vyko be incidentų. Nežinoma, ar Ukraina planuoja kokių nors veiksmų 2026 m. gegužės 9 d. Akivaizdu tik tai, kad Maskva nusprendė tą datą apgaubti branduolinių raketų bandymų šešėliu, naudodama biurokratinę avarinių situacijų valdymo pranešimo kalbą, kad perduotų žinią, kurios joks diplomatinis kanalas neperduotų.
