Rusijos pasididžiavimas blanksta? Socialiniuose tinkluose – Kinijos ginklas, sakoma, galintis perimti palydovus

Vaizdo įraše, kuris pasirodė Kinijos socialinėje žiniasklaidoje, matyti, kaip geležinkeliu gabenama mažiausiai aštuoni „HQ-29“ paleidimo įrenginiai, kartu su 16 perėmimo raketų.
„HQ-29“ buvo oficialiai pristatyta tik 2025 m. rugsėjį per paradą Pekine, nors kaip pranešama, į ginkluotąsias pajėgas ji buvo priimta anksčiau tais pačiais metais. Tuo pačiu metu žinoma, kad sistemos kūrimas prasidėjo 2000-ųjų pradžioje.
Neseniai paskelbta medžiaga leidžia manyti, kad Kinija jau gali turėti bent dvi „HQ-29“ baterijas. Ši prielaida grindžiama tuo, kad per paradą matytos paleidimo platformos ir pervežimo metu pastebėtos platformos turi skirtingus kamufliažo raštus ir ženklus.
Tai kelia prielaidą, kad neseniai pastebėtos sistemos priklauso antrajai baterijai. Tačiau tai lieka spekuliacija, nes parade dalyvavę vienetai galėjo būti tiesiog perdažyti po renginio. Todėl negalima atmesti galimybės, kad abu pastebėjimai susiję su tomis pačiomis paleidimo platformomis.
Kalbant apie pačią „HQ-29“, oficialios informacijos yra labai mažai, o dauguma jos charakteristikų grindžiama išoriniais vertinimais. Remiantis šiais vertinimais, sistemos veikimo nuotolis gali siekti iki 2500 km, o perėmimo aukštis – iki 850 km.
Tuo pačiu metu kiti vertinimai rodo, kad realistiškesnis perėmimo aukštis yra nuo 150 iki 600 km. Raketos greitis vertinamas nuo 6 iki 10 machų, t.y. maždaug nuo 7 350 iki 12 250 km/h.
Šie skaičiai iš tiesų įspūdingi. Tačiau svarbu pažymėti, kad jie lieka nepatvirtinti, o tikrosios sistemos galimybės gali žymiai skirtis. Tvirtinama, kad „HQ-29“ gali perimti balistines raketas, tarp kurių greičiausiai yra ir tarpžemyninės, hipergarsinius ginklus bei Žemės artimojoje orbitoje esančius palydovus.
Jei šios specifikacijos pasitvirtintų, jos viršytų deklaruojamus Rusijos „S-500“ sistemos pajėgumus – sistemos, kuri, kaip pranešama, gali pulti taikinius iki 600 km nuotoliu ir perimti juos iki 200 km aukštyje, rašo „Defense Express“.
