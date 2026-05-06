Vasaros kelionėms – greiti „Reels“: kaip lengvai susikurti įsimintiną vaizdo įrašą?

Trumpi vaizdo įrašai tampa vis populiaresni – jie leidžia ne tik dalintis akimirkomis, bet ir pagaliau „ištraukti“ jas iš telefono galerijos. Vietoje šimtų atskirų nuotraukų atsiranda viena nuosekli istorija, prie kurios lengva sugrįžti.
„Keliaujant norisi tiesiog būti toje akimirkoje, o ne galvoti apie montavimą. Todėl svarbu, kad įrankiai leistų labai paprastai ir greitai sudėti akimirkas į vieną vaizdo įrašą. Taip jis tampa ne tik įrašu socialiniuose tinkluose, bet ir patogiu būdu išsaugoti prisiminimus sau“, – sako „Tele2“ skaitmeninės rinkodaros vadovė Justina Antropik.
Pasak jos, būtent paprastumas ir greitis keičia žmonių įpročius – turinys vis dažniau kuriamas ne dėl to, kad „reikia įkelti“, o tam, kad būtų galima dar kartą išgyventi patirtį. Todėl šiandien trumpas kelionės vaizdo įrašas gali gimti vos per kelias minutes – tereikia kelių kadrų, idėjos ir įrankio, kuris padeda viską sujungti į vientisą istoriją.
Kurti padeda patys socialiniai tinklai
Socialiniai tinklai sparčiai keičiasi – šiandien jie siūlo vis daugiau įrankių, kurie leidžia turinį kurti greitai ir be papildomų įgūdžių. Skaičiuojama, kad daugiau nei 80 proc. turinio rekomendacijų socialiniuose tinkluose jau yra paremtos dirbtiniu intelektu, o vis dažniau jis naudojamas ir pačiam turiniui kurti ar redaguoti.
Tai keičia ir patį kūrimo procesą – dalį darbo perima išmanūs įrankiai, kurie padeda sudėlioti kadrus, parinkti muziką ar pasiūlyti vaizdo įrašo struktūrą.
Pavyzdžiui, „Instagram“ jau siūlo funkcijas, leidžiančias vaizdo įrašą sukurti iš kelių nuotraukų ar trumpų klipų, o kai kuriais atvejais – net iš teksto aprašymo.
„Socialiniai tinklai keičiasi taip, kad kurti turinį būtų kuo paprasčiau. Tai, kas anksčiau reikalavo laiko ir įgūdžių, šiandien gali būti padaroma per kelias minutes. Naudojantis nauja „Instagram“ funkcija, vartotojui tereikia įrašyti idėją ar pasirinkti kelis kadrus iš galerijos, o sistema pati pasiūlo, kaip visa tai paversti vientisu vaizdo įrašu. Tokie įrankiai leidžia net ir neturint patirties lengvai susikurti vaizdo įrašą iš savo kasdienių ar kelionės akimirkų“, – pabrėžia J. Antropik.
Įrankiai, atliekantys didžiąją dalį darbo
Be socialinių tinklų, yra ir daugybė papildomų programėlių, kurios leidžia greitai sukurti trumpus vaizdo įrašus. Tokios programos kaip „CapCut“, „InShot“ ar „VN Video Editor“ gali automatiškai sudėlioti kadrus, pritaikyti muziką ir sukurti sklandžius perėjimus tarp vaizdų.
Tuo metu pažangesni įrankiai, tokie kaip „Canva“, „Adobe Express“, „Runway“ ar „Pika“, leidžia ne tik montuoti, bet ir generuoti ar papildyti turinį pasitelkiant DI.