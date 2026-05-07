Antrąją NASAMS bateriją tikimasi sukomplektuoti dar šiais metais

Antrosios NASAMS baterijos pilnam sukomplektavimui reikalingi radarai, elektrooptiniai sensoriai ir kiti kritiniai komponentai Lietuvą turėtų pasiekti šių metų pabaigoje. Gavus šiuos komponentus, bus užbaigtas antrosios NASAMS baterijos komplektavimas ir sudarytos sąlygos pasiekti numatytą jos operacinį pajėgumą.
Praėjusiais metais NASAMS gamintoja „Kongsberg Defence and Aerospace“ taip pat pravedė sistemos naudotojų mokymus, siekiant užtikrinti sklandų naujos įrangos įsisavinimą ir efektyvų jos naudojimą.
Antrasis NASAMS įsigijimo etapas pradėtas 2023 m., tęsiant kryptingą Lietuvos oro gynybos stiprinimą. Pirmasis etapas startavo 2017 m., sistema Lietuvą pasiekė 2020 m., o 2022 m. buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę.
NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojamų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. Toliau plėtodama šią sistemą, Lietuva užtikrina visišką turimos ir naujai įsigyjamos NASAMS įrangos suderinamumą, taip pat logistinį bei administracinį vientisumą, sistemos komponentų ir personalo pakeičiamumą.
NASAMS sistemos reikšmę šiuolaikiniame kare patvirtina ir Ukrainos patirtis. Nuo 2022 m. Rudens Ukrainoje dislokuotos NASAMS sistemos saugo šalies oro erdvę, prisidėdamos prie gyventojų, svarbiausių objektų ir kritinės infrastruktūros apsaugos nuo Rusijos raketų, bepiločių orlaivių ir aviacijos atakų. Viešai skelbiamais „Kongsberg Defence and Aerospace“ duomenimis, Ukrainoje NASAMS yra sunaikinusi virš 1000 raketų ir bepiločių orlaivių.
NASAMS sistemos įsigijimo vertė siekia apie 200 mln. eurų. Į šią sumą įeina įsigyjami sistemos komponentai, atsarginių dalių ir įrankių paketas, techninė dokumentacija, sistemos naudotojų ir techninio personalo apmokymas bei turimos sistemos adaptacija/modernizacija.
