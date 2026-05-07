Aptiko ir sunaikino retą rusų pabūklą – tai buvo viena galingiausių okupantų sistemų

Tikslas buvo identifikuotas kaip „2S4 Tiulpan“ – viena galingiausių artilerijos sistemų, kurias vis dar naudoja Rusijos pajėgos. Sovietų laikais sukurta „Tiulpan“ sistema gali šaudyti didžiulius 240 mm minosvaidžių sviedinius iki 20 kilometrų nuotoliu, todėl ji ypač veiksminga prieš įtvirtintas pozicijas.
Pasak Ukrainos pajėgų, ši sistema buvo aktyviai naudojama Charkivo regione gynybinėms pozicijoms ir sutvirtintiems taikiniams smogti. Jos pagrindinė užduotis – naikinti bunkerius, sutvirtintas struktūras ir miestų įtvirtinimus – misijas, kurioms atlikti įprasta artilerija dažnai pasirodo esanti nepakankama.
Sėkmingas tokios sistemos sunaikinimas pabrėžia specializuotų žvalgybos padalinių – tokių kaip „Ares“ – svarbą. Aptikdami ir sekdami didelės vertės objektus, šie padaliniai leidžia atlikti tikslius smūgius, kurie su minimaliu vėlavimu pašalina kritines grėsmes iš mūšio lauko, rašo „Defense Express“.
artilerijasunaikinimasKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių