Klaipėdos uoste stiprinamas laivybos saugumas: prie uosto vartų atsiras moderni įranga

„Saugi, efektyvi ir tvari veikla – nekvestionuojami Klaipėdos uosto prioritetai. Nauja ir moderni sistema taps papildomomis mūsų akimis prie uosto vartų. Ji leis realiuoju laiku surinkti dar daugiau reikšmingos informacijos apie oro sąlygas laivams atplaukiant ir taps patikima kelrode esant GPS trikdžiams. Kitaip tariant, į permainas jūroje galėsime reaguoti dar operatyviau ir taip užtikrinti dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, aukštesnio lygmens saugumą bei gamtai draugiškesnę veiklą“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Uosto direkcija dėl bujos įsigijimo 175,5 tūkst. eurų vertės sutartį pasirašė su Vokietijos įmone „Emma technologies GmbH“. Bujoje sumontuota naujoji daviklių sistema papildys esamas sistemas ir rinks duomenis apie bangų aukštį, vėjo kryptį, jo stiprumą, vandens lygį, o aktyvus radarinis atsakiklis leis atplaukiančių laivų radarų ekranuose tiksliai nustatyti locmano įlaipinimo vietą, nepaisant GPS trikdžių. Įdiegiami infrastruktūriniai komponentai sąveikaus su kuriamu mašininiu modeliu, kas leis prognozuoti meteorologines sąlygas bei pagerins laivų įvedimą į uostą ir kitas transporto logistikos grandines.
Klaipėdos uosto direkcija su 16 partnerių iš 9 Europos Sąjungos šalių dalyvauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų projekte MOVEO, kuris yra kofinansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Jo metu Klaipėdos uostas ir partneriai, išnaudodami dirbtinio intelekto potencialą, kuria inovacijas, diegia pažangias skaitmenines technologijas, užtikrinančias efektyvesnį uosto infrastruktūros panaudojimą bei sklandesnius logistikos procesus tiek uoste, tiek vykdant daugiarūšius pervežimus.
Klaipėdos uostas yra viena iš penkių projekto demonstracinių vietų, kuriose išbandomos technologinės inovacijos. Klaipėdos uoste suplanuotos pademonstruoti 8. MOVEO iš viso numatyta sukurti ir išbandyti 18 inovacijų Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. Šie demonstraciniai projektai apima skirtingus infrastruktūros tipus, klimato sąlygas ir gyvavimo ciklo etapus.