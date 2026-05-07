NATO šalis pristatė savo naujausią, didžiausią ir greičiausią balistinę raketą

Remiantis „Clash Report“ reportažu apie „SAHA 2026“ parodą, raketa yra maždaug 10 metrų ilgio, sveria apie 7,2 tonos ir pasiekia greitį, viršijantį 5 machus, todėl ji priskiriama hipergarsinių raketų kategorijai. „Roketsan“ savo pranešime patvirtino, kad pirmųjų „Tayfun“ versijų pristatymas jau vyksta – o tai reiškia, kad programa peržengė kūrimo etapą ir perėjo į pradinį operatyvinį diegimą, tuo tarpu „Block 4“ variantas toliau vystomas.
„Tayfun“ šeima yra ambicingiausia Turkijos vietinė balistinių raketų programa, kurią „Roketsan“ sukūrė kaip dalį platesnio Turkijos siekio sukurti vidaus strateginius atgrasymo pajėgumus, nepriklausomus nuo užsienio tiekėjų ar eksporto leidimų. Šios klasės balistinės raketos suteikia jų operatoriams galimybę smogti į taikinius dideliu atstumu dideliu greičiu ir trajektorija, kurią perimti yra žymiai sunkiau nei subgarsiniu greičiu skriejančias kruizines raketas.
Raketa, skriejanti 5 ar didesniu machų greičiu, sutrumpina laiką, per kurį oro gynybos sistemos gali ją aptikti, sekti, klasifikuoti ir atakuoti – iki tokio lygio, kad daugelis esamų perimamųjų sistemų negali užbaigti užpuolimo sekos iki susidūrimo.
„SAHA 2026“ parodoje pristatyta 8×8 ratinė paleidimo platforma turi ne tik demonstracinę, bet ir operatyvinę reikšmę. Ant ratų sumontuotos balistinės raketos iš esmės yra atsparesnės nei šachtose ar stacionariose pozicijose dislokuotos sistemos, nes tarp paleidimų jos gali keisti savo buvimo vietą, todėl prieš paleidimą ar judėjimą jas sunku aptikti, sekti ir ir į jas nusitaikyti.
Paleidimo įrenginys, kuris gali važiuoti keliais, būti pastatytas neparuoštoje vietoje, paleisti raketą ir persikelti į kitą vietą per kelias minutes, kelia nusitaikymo problemą, kurią stacionariosios oro ir raketų gynybos architektūros sunkiai gali išspręsti visapusiškai. Turkijos pasirinkimas naudoti 8×8 sunkvežimį kaip paleidimo platformą atitinka tą pačią mobilumo logiką, kuri padarė ant ratų montuojamas balistines raketas strateginio atgrasymo programų visame pasaulyje kertiniu akmeniu.
„Block 4“ pavadinimas rodo žymų pajėgumų padidėjimą, palyginti su ankstesniais „Tayfun“ modeliais. Balistinių raketų kūrimo srityje „Block“ atnaujinimai paprastai susiję su nuotoliu, naudinguoju kroviniu, nukreipimo tikslumu, priešpriešinėmis priemonėmis arba šių veiksnių deriniu. „Roketsan“ apibūdino „Block 4“ kaip didžiausią ir galingiausią šios šeimos variantą, o tai bent jau rodo padidėjusią raketos masę – 7,2 tonos svoris ir 10 metrų ilgis yra taktinių balistinių raketų kategorijos viršutinėje riboje ir leidžia manyti, kad sistema gali gabenti didelį naudingąjį krovinį dideliu nuotoliu. Neskelbiamas nuotolis yra įprasta praktika tokio tipo programose, kur neaiškumas dėl maksimalaus nuotolio yra operatyvinio planavimo dalis ir sudaro atgrasymo pozicijos dalį.
Turkijos balistinių raketų kūrimas vyko lygiagrečiai su platesniu gynybos pramonės pajėgumų plėtimu, kuris per pastarąjį dešimtmetį sulaukė didelio tarptautinio dėmesio. „Roketsan“ sukūrė produktų asortimentą, apimantį trumpo nuotolio taktines raketas, vidutinio nuotolio balistines raketas, kruizines raketas, o dabar ir hipergarsines sistemas, kurios visos pagamintos remiantis Turkijos inžinerijos pasiekimais.
Ypač „Tayfun“ programa buvo atidžiai stebima kaimyninių šalių ir NATO sąjungininkų, atsižvelgiant į tai, kad Turkijos hipergarsinė balistinė raketa, kurios nuotolis neatskleidžiamas, sukuria smogiamąjį pajėgumą, kuris apima kelių regiono veikėjų teritorijas, rašo „Defence Blog“.