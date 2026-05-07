Naujųjų technologijų galia: perėmė rusų droną nepaleidę nė šūvio

Remiantis oficialiu pareiškimu, taikiniu buvo fiksuoto sparno bepilotis orlaivis „Molnia“ – tai smogiamasis dronas, kurį Rusijos pajėgos naudoja žvalgybos ir puolimo misijoms. Vietoj to, kad jį atakuotų įprastiniais ginklais, Ukrainos kariškis panaudojo priešdroninį šautuvą – specializuotą elektroninės kovos įrenginį, skirtą sutrikdyti nepilotuojamų orlaivių veiklą.
Perėmimo vaizdo įraše matyti, kaip operatorius prieš nukreipdamas prietaisą ir jį aktyvuodamas vizualiai seka droną. Per kelias akimirkas dronas praranda stabilumą, nekontroliuojamai krenta ir sprogsta.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba pabrėžė, kad elektroninės kovos sistemos tebėra vienos iš veiksmingiausių priemonių prieš dronus. Priešdroniniai šautuvai veikia skleisdami galingus radijo dažnio signalus, kurie nutraukia ryšį tarp drono ir jo operatoriaus. Nutraukus ryšį, dauguma bepiločių negali išlaikyti kontroliuojamo skrydžio ir yra priversti nusileisti arba sudužti.
Šis metodas turi keletą esminių privalumų, palyginti su tradiciniu kinetiniu perėmimu. Jis sumažina šalutinės žalos riziką, taupo šaudmenis ir leidžia operatoriams neutralizuoti grėsmes iš palyginti nedidelio atstumo, neatskleidžiant savo buvimo vietos šūviais. Aplinkoje, kurioje gausu dronų, toks efektyvumas gali būti lemiamas, rašo „Defense Express“.
dronaitrikdžiaiKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių