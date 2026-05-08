Atleistas Energetikos ir technikos muziejaus direktorius

Nurodoma, kad M. Bistricku nebepasitiki dalininkai, nepasitikėjimas susijęs susiję su galima korupcija viešuosiuose pirkimuose, muziejaus vadyboje ir kitur.
Taip pat LRT skelbia, kad dalis buvusių ir esamų darbuotojų kalba ir apie besitęsusį netinkamą vadovo elgesį su darbuotojais, muziejuje pastebėta dažna darbuotojų kaita, o gidai minėjo atsainų direktoriaus požiūrį į lankytojų saugumą.
M. Bistrickas ETM dirbo aštuonerius metus, nuo 2018 m. pradžios – čia jis pakeitė anksčiau laikinai direktoriaus pareigas ėjusį Karolį Kučiauską.
Energetikos ir technikos muziejus buvo įsteigtas 2002 m. (tada jis vadinosi Lietuvos energetikos muziejumi), steigėjais buvo Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė elektros energetikos asociacija ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija), o duris lankytojams atvėrė 2003 m. vasario 15 d. – atidarymo diena sutapo su Vilniaus elektrinės 100-mečio minėjimu.
2008 m. atnaujinus ir praplėtus ekspozicijas, pervadintas kaip Energetikos ir technikos muziejus.
Muziejuje veikia 5 nuolatinės ekspozicija, tarp jų – ir interaktyvi Virsmo salė.
Penktadienio popietę M. Bistrickas apie atleidimą paskelbė ir savo „Facebook“ paskyroje. Įraše jis apžvelgė savo ir muziejaus veiklą, ir nurodė, kad pasipylus skundams ir tyrimams, dalininkų sprendimu buvo atleistas iš pareigų.