Kauno oro uostą aplankė JAV kariuomenės milžinas

Kaip portalui Lrytas nurodė Lietuvos kariuomenės Medijos operacijų centras, JAV kariuomenės orlaivio „Lockheed C-5M Super Galaxy“ skrydis vykdomas pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, kuriam galioja metinis diplomatinis leidimas. Skrydžio plane jis įvardytas, kaip skrydis valstybiniais tikslais.
„Tai yra įprastas sąjungininkų tranzito bei transportavimo/aprūpinimo skrydis, vykdomas bendradarbiaujant su NATO sąjungininkais. Tokio pobūdžio skrydžiai nėra išskirtiniai ir nekelia papildomo susirūpinimo“, – nurodė Lietuvos kariuomenė.
Kaip matyti iš „Flightradar“ duomenų, lėktuvas atvyko iš JAV Masačiusetso valstijoje esančios Vestoverio oro rezervo bazės, kur dislokuotas 439-asis oro transporto sparnas, naudojantis „C-5M Super Galaxy“ – bazė net vadinama šių lėktuvų „namais“.
Pirmasis „C-5“ šeimos lėktuvo skrydis įvyko 1968., o reguliariai šie lėktuvai naudojami nuo 1970 m.
Kaip nurodo JAV oro pajėgos, „C-5M Super Galaxy“ pagrindinė užduotis – gabenti krovinius ir personalą JAV Gynybos departamento reikmėms. „C-5M“ yra modernizuota „C-5“ versija, kurią suprojektavo ir pagamino „Lockheed Martin“. Šiuo metu JAV oro pajėgos turi ir eksploatuoja 52 „C-5B/C/M“
Lėktuvas turi penkiais važiuoklės komplektus (28 ratus), jame įrengti keturi komerciniai varikliai „General Electric CF6–80C2-L1F“. Jis gali gabenti negabaritinius krovinius tarpžemyniniais maršrutais ir kilti bei leistis ant palyginti trumpų kilimo ir tūpimo takų.
Atidaromos tiek priekinės, tiek galinės durys, todėl antžeminės tarnybos gali vienu metu krauti ir iškrauti krovinius iš abiejų pusių, taip sutrumpindamos krovinių perkėlimo laiką.
Techninės priežiūros diagnostikos sistema gali registruoti ir analizuoti duomenis iš daugiau nei 7000 matavimo taškų, taip sutrumpindama techninės priežiūros ir remonto trukmę.
„C-5M“, kurio krovinio svoris siekia 127 460 kilogramų, gali nuskristi 4000 kilometrų, iškrauti krovinį ir nuskristi į antrąją bazę, esančią už 900 kilometrų nuo pirminio tikslo – visa tai be papildomo degalų papildymo ore. Su papildomu degalų papildymu ore orlaivio skrydžio nuotolis ribojamas tik įgulos ištverme, teigia JAV karinės oro pajėgos.
