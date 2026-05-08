Naujas rusiškas šarvuotis: iš gynybos sutarčių pasipelnyti bandys žinoma Rusijos bendrovė

Bendrovės direktorius apie tai pranešė susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu metu. Jo teigimu, prototipas bus sukurtas 2026 m., po to bus atlikti bandymai, o bandomoji gamyba planuojama jau 2027 m.
Bendrovės žingsnis į šarvuotų personalo transporterių rinką atitinka Europos bendrovių bendradarbiavimo su gynybos pramone tendenciją – tokį žingsnį planuoja žengti ir JAV.
Tačiau vyrauja nuomonė, kad sunkvežimių gamintojui trūksta patirties projektuojant ir gaminant pilnavertes šarvuotas transporto priemones. Dėl to visa situacija atrodo kaip bendrovės bandymas užsitikrinti dalį gynybos sutarčių.
Verta paminėti, kad „KamAZ“ yra suprojektavusi ir pagaminusi įvairias šarvuotas transporto priemones, įskaitant MRAP klasės techniką. Tarp jų yra „BPM-97 Vystrel“, „Taifun-K“ ir „KamAZ-53949“ šeima, kurią sudaro „Taifun 4x4“, „Taifun-VDV“ ir „Linza“ variantai.
„KamAZ-63969“ prototipas buvo pristatytas 2014 m., prieš 12 metų. Jis taip pat buvo vadinamas „Taifun-K“, tačiau išoriškai jis labiau primena šarvuotąjį transporterį, o ne MRAP. Tuo pačiu metu tai nepadėjo jam rasti savo nišos, nepaisant bandymų jį parduoti kaip radiacinės žvalgybos transporto priemonę „RHM-9“.
Taigi, nors ir ne itin sėkmingai, įmonė šioje srityje turi tam tikrą patirtį. Be to, personalo vežimui ji būtų žymiai patogesnė nei „BTR-82A“ – bent jau kalbant apie įlipimą iš galo, palyginti su dabartinėmis šoninėmis durimis. Rusija jau pristatė modernią „BTR-22“ koncepciją, tačiau kol kas nėra jokių ženklų, kad ji bus gaminama, nes transporto priemonė tebėra eksponuojama tik parodose.
Tuo pačiu metu nereikėtų atmesti galimybės, kad „KamAZ“ tiesiog bando pasipelnyti iš susiklosčiusios situacijos, nes įmonė šiuo metu išgyvena sunkų laikotarpį. 2024 m. įmonė pranešė apie nuostolius, nors gamykla yra didžiausia sunkvežimių gamintoja Rusijoje. Svarbu pažymėti, kad labiausiai nukentėjo jos civilinė gamyba.
Jei bendrovei pavyktų užsitikrinti šarvuotų personalo transporterių sutartį, ji galėtų išlaikyti savo gamybos linijas veikiančias ir gauti papildomą finansavimą, kad išsilaikytų. Tai nebūtinai reiškia, kad kariuomenė gaus aukštos kokybės produktą, atitinkantį jos poreikius.
Verta paminėti, kad, atsižvelgiant į naujienų apie užsakymus dėl „BTR-22“, kuriame yra pažangesnė priekinio variklio išdėstymo schema, trūkumą, kyla abejonių, ar „KamAZ“ seksis geriau. Tačiau susitikimas su Rusijos prezidentu galėtų potencialiai paveikti situaciją ir sukeltų Rusijos gynybos ministerijos susidomėjimą, rašo „Defense Express“.
