Penktadienį pranešta apie dronus Klaipėdos rajone – štai kas iš tiesų tai buvo

2026 m. gegužės 8 d. 16:09
Lrytas.lt
Penktadienio popietę į portalą kreipėsi skaitytojas Darius K., kuris persiuntė nuotraukas ir pakomentavo, kad jose 14 val. 32 min. Klaipėdos rajone, Kantvainių kaime užfiksuoti esą du dronai.
Tačiau palyginus nuotraukas ir svetainės „Flightradar“ duomenis, matyti, kad tai yra lėktuvas „Piaggio P.180 Avanti“, minėtu laiku skraidęs aplink Klaipėdą ir Palangą.
Kaip jau antradienį rašė Lrytas, „Oro navigacija“ informavo, kad tai – iš anksto suplanuoti tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. Instrument Landing System, ILS) skrydžių bandymai, kuriuos vykdo specialus orlaivis–laboratorija.
„Šią savaitę taip pat suplanuoti skrydžių bandymai Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose veikiančiai įrangai“, – teigė „Oro navigacijos“ ryšių su visuomene atstovė Ingrida Mačiežaitė.
Tokie kalibravimo darbai atliekami kas šešis mėnesius.
