Po drono smūgio – didelis gaisras Černobylyje

Černobylio radiacinis ir ekologinis biosferos rezervatas (CREBR) „Telegram“ žinutėje rašė, kad dėl drono smūgio dega apie 12 kvadratinių kilometrų ploto teritorija, esanti į pietryčius nuo Ukrainos miesto Černobylio ir buvusių atominės elektrinės aušinimo baseinų – tačiau nepateikė detalių apie prietaiso tipą ar kilmę. Penktadienio popietę avarinėse operacijose dalyvavo apie 331 žmogus ir 75 vienetai įrangos.
„Tai tikrai didelis gaisras. Vyrai, dirbantys prie gaisro linijos, kvėpuoja oru, kuriame yra didelė radionuklidų koncentracija, – sako Denysas Vyšnevskis iš CREBR. – Po pamainos jie tikrina radionuklidų koncentraciją organizme.“
CREBR atstovas sako, kad 5–10 kilometrų atstumu nuo gaisro radiacijos lygis yra normalus, o už Černobylio zonos ribų užteršimo pavojus yra nedidelis.
Kiti vertinimai, pagrįsti „New Scientist“ matytais palydoviniais vaizdais, rodo, kad gaisro plotas iš tikrųjų išsiplėtė iki 24,4 km².
Olena Burdo iš Branduolinės energetikos tyrimų instituto Kyjive buvo netoli įvykio vietos, kai kilo gaisras – tačiau matė tik dūmus, nes tuo metu kariuomenė mokslininkams buvo uždraudusi patekti į paveiktą teritoriją. Ji taip pat mano, kad už zonos ribų radioaktyvaus užteršimo pavojus yra labai nedidelis.
Ukrainos valstybinė gelbėjimo tarnyba (SES) „Telegram“ pranešime nurodė, kad gesinti gaisrą apsunkina sausas oras, stiprus vėjas ir ten esančios minos. „Gaisras sparčiai plinta teritorijoje“, – rašoma pranešime. D. Vyšnevskis sako, kad vietoje tikimasi, jog šį penktadienio numatomas lietus padės ugniagesiams.
SES teigia, kad kai kurios zonos teritorijos yra pernelyg pavojingos ugniagesiams dėl minų, todėl jos laikinai paliekamos, o pastangos sutelkiamos kitur.
Virš Černobylio zonos dažnai perskrenda Rusijos dronai, skrendantys į Kyjivą ir kitus tikslus Ukrainoje. Praėjusiais metais Rusijos dronas pataikė į Naująjį apsauginį gaubtą, kuris saugo labai radioaktyvius 1986 m. katastrofos likučius – ir išmušė skylę per visą jo daugiasluoksnę konstrukciją.
Tos nakties vaizdo įrašai rodo iš plačios skylės veržiančią ugnį ir dūmus – laimei, ji buvo pakankamai toli nuo pastato krašto, tad nuolaužos nenukrito ant sarkofago ir reaktoriaus, esančių žemiau – kas galėtų sukelti griūtį ir išsklaidyti pavojingai radioaktyvią medžiagą, rašo „New Scientist“.