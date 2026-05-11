Baltijos jūroje – naujas karinis Rusijos laivas

Šis Leningrado srities laivų statykloje pastatytas laivas yra dalis platesnės 16 laivų serijos, kuri buvo vienu metu pradėta statyti penkiose skirtingose statyklose. Tačiau šį programos etapą aptemdė aplinkybės, apie kurias Rusijos kariuomenė nelabai norėtų skelbti: tą pačią naktį, kai vyko pasiruošimai priėmimo į tarnybą ceremonijai, Ukrainos bepiločiai orlaiviai „FP-1“ smogė tokios pat klasės laivui Kaspijsko karinėje bazėje Dagestane. Ukrainos Generalinio štabo teigimu, smūgio padaryta žala dar vertinama, tačiau incidentas itin reikšmingas, nes Kaspijos jūros bazė yra giliai Rusijos teritorijoje – maždaug už 2000 kilometrų – ir gerokai toliau už daugumos Ukrainos ginkluotės veikimo nuotolio ribų.
„Karakurt“ klasės laivai visą karą buvo nuoseklus Ukrainos taikinys dėl savo operatyvinės svarbos ir apginklavimo. Nors šios korvetės sveria tik apie 800 tonų ir yra pakankamai mažos, kad galėtų plaukioti upėse ar sekliuose pakrančių vandenyse, jose sumontuotos vertikalaus paleidimo sistemos, pritaikytos kruizinėms raketoms „Kalibr“.
Šie laivai buvo sukurti atakuoti sausumos taikinius, esančius toliau nei už 1500 kilometrų, todėl gali pasiekti objektus visoje Ukrainos teritorijoje. Karo pradžioje šis savybių derinys pavertė „Karakurt“ klasę viena ekonomiškiausių smogiamųjų platformų Rusijos arsenale.
Nors sistemingi Ukrainos smūgiai smarkiai apribojo Rusijos jūrų pajėgumus, Kaspijos ar Baltijos jūrose likę laivai vis dar yra pavojingi ir gali dalyvauti puolimo operacijose – jei tik turi amunicijos ir yra techniškai tvarkingi.
Nepaisant iškilmių, laivo „Buria“ istorija puikiai atspindi visą 22800 projekto seriją kamuojančias pramonines problemas, pastebi portalas „Defence Blog“.
„Almaz“ biuro suprojektuotas laivas turėjo pakeisti senesnius „Buyan-M“ klasės laivus, tačiau jo gamyba virto lėta krize. „Buria“ statyba prasidėjo dar 2016 metų gruodžio 24 dieną, ir į vandenį ji buvo nuleista 2018 metų spalio 23 dieną. Nors šis pradinis tempas tokio dydžio laivui yra priimtinas, gamykliniai jūrų bandymai Baltijos jūroje prasidėjo tik po beveik ketverių metų – 2022 metų spalį.
Bandymai ir apdailos darbai užtruko dar trejus su puse metų, todėl laivo atidavimas eksploatacijai pareikalavo beveik dešimtmečio. Ir šį neįprastai ilgą laikotarpį lėmė ne laivo sudėtingumas, o chroniškas variklių trūkumas.
Visos šios korvetės yra varomos gamyklos „Zvezda“ greitaeigiais dyzeliniais varikliais „M507D-1“. Gamintojui nesugebant pagaminti reikiamo jų kiekio, daugelis jau į vandenį nuleistų laivų korpusų ilgus metus tiesiog stovi prieplaukose laukdami savo eilės.
Taigi, nors Rusija oficialiai džiaugiasi Baltijos laivyną papildžiusi nauja raketine korvete, vienas iš jos seserinių laivų tuo pačiu metu plūduriuoja apgadintas nuo dronų smūgio tolimoje Kaspijos jūroje, apibendrina „Defence Blog“.
