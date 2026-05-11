Šviesos rutuliai ir nepaaiškinami reiškiniai: Pentagonas išviešino dešimtis anksčiau įslaptintų NSO liudijimų

Naujasis rinkinys susideda iš 161 bylos, kurių dauguma yra PDF formatu, ir aprašo tyrimo ataskaitas bei liudytojų parodymus (įskaitant keletą „Apollo“ astronautų, kurie matė keistų dalykų netoli Mėnulio).
Tačiau yra ir nemažai vaizdo įrašų – įskaitant beveik 30 vaizdo įrašų, kuriuose matyti įvairūs intriguojantys neidentifikuoti skraidantys objektai – arba neidentifikuoti anomalūs reiškiniai (UAP), kaip jie neseniai buvo pervadinti.
Space.com sujungė visus šiuos naujai išslaptintus vaizdo įrašus į vieną rinkinį, kurį galite peržiūrėti čia:
Pavyzdžiui, viename iš JAV Gynybos departamento Centrinė vadovybės pateiktų įrašų matyti penkių sekundžių trukmės vaizdai, užfiksuoti Sirijoje 2024 m. spalį. naudojant „Full-Motion Video“ (FMV) kamerą.
„Pridėtoje misijos ataskaitoje „DoW-UAP-D32“ UAP apibūdintas kaip „deformuotas ir nelygus baltos šviesos rutulys“, o FMV vaizdo įrašo viršuje užfiksuotas „šviesos/akinančio spindesio aureolės efektas“, – vaizdo įrašo aprašyme rašo Pentagono pareigūnai.
Kitas vaizdo įrašas, pateiktas JAV Indijos-Ramiojo vandenyno vadavietės, rodo devynių sekundžių trukmės stebėjimą, užfiksuotą 2024 m. infraraudonųjų spindulių jutikliu, sumontuotu ant nenurodytos JAV karinės platformos.
„Jutiklis fiksuoja kontrastingą plotą, primenantį futbolo kamuolio formos objektą su trimis spindulinėmis iškyšomis: viena nukreipta vertikaliai, o dvi – žemyn 45 laipsnių kampu, palyginti su pagrindinio objekto pagrindine ašimi“, – rašoma vaizdo įrašo aprašyme.
Kitas 2024 m. infraraudonųjų spindulių vaizdo įrašas iš tos pačios vadavietės atrodo labiau meniškai – ir ne tik todėl, kad jis gerokai ilgesnis (100 sekundžių). Jame matyti mažas, ryškus taškas, skriejantis pro vėjo jėgainių grupę, atrodantis kaip klajūnas, pasiklydęs vaiduokliškame milžiniškų mechaninių medžių miške.
Pentagonas nebandė paaiškinti šiuose vaizdo įrašuose užfiksuotų UAP. Iš tiesų, pridedamame tekste pateikiamas toks atsisakymas: „Skaitytojai neturėtų interpretuoti jokios šio aprašymo dalies kaip atspindinčios analitinį vertinimą, tyrimo išvadą ar faktinį nustatymą dėl aprašyto įvykio pagrįstumo, pobūdžio ar reikšmės.“
Ir, žinoma, „neatpažintas“ nebūtinai reiškia „nežemiškas“, kai kalbama apie UAP. Ekspertai pabrėžia, kad tokiems stebėjimams gali būti įvairių galimų žemiškų paaiškinimų, pradedant pažangia dronų technologija ir baigiant programinės įrangos klaidomis bei prietaisų problemomis.
Paskelbus šiuos failus, daugiau žmonių atkreips dėmesį į UAP vaizdo įrašus – o kariniai pareigūnai teigia, kad tai yra geras dalykas.
„Čia archyvuoti dokumentai yra neišspręstos bylos, o tai reiškia, kad vyriausybė negali galutinai nustatyti stebėtų reiškinių pobūdžio“, – rašoma naujojoje Pentagono svetainėje, skirtoje NSO byloms. „Tai gali įvykti dėl įvairių priežasčių, įskaitant nepakankamus duomenis, todėl Karo departamentas palankiai vertina privačiojo sektoriaus atliekamas analizes, teikiamą informaciją ir dalijamąsias žinias.“
Ir, kaip teigiama toje svetainėje, netrukus bus paskelbta dar daugiau bylų: „Atsižvelgiant į šio uždavinio mastą, Karo departamentas naujus dokumentus skelbs nuolat, kai tik jie bus rasti ir išslaptinti, o naujos dalys bus skelbiamos kas kelias savaites.“
