Lietuvos kariuomenės transporto priemonių parką papildė sunkvežimiai ir kurovežiai

2026 m. gegužės 12 d. 13:22
Stiprinant Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus, kariuomenės garažus pasiekė nauji „Mercedes-Benz Arocs“ sunkvežimiai.
Tai – specialiosios paskirties transporto priemonės, skirtos konteineriams ir platformoms gabenti. Sutarties vertė siekia apie 3,7 mln. eurų.
Taip pat pristatyti „Renault K“ kurovežiai, kurių sutarties vertė – apie 2,3 mln. eurų. Šie kurovežiai – naujas pajėgumas, skirtas naikintuvų eskadrilės aprūpinimui kuru.
Logistikos pajėgumai yra svarbus divizijos įgalinimo elementas. Be patikimų ir mobilių transporto priemonių neįmanoma užtikrinti efektyvaus kariuomenės veikimo.
Vystant diviziją, didelis dėmesys skiriamas ne tik kovinėms platformoms, bet ir palaikomųjų sistemų – įskaitant logistiką ir transportą – stiprinimui.
