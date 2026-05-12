Pavasarinės alergijos kankina net ir užvėrus namų duris? Pataria, kaip sumažinti alergenų kiekį namuose

Alergenai namuose dažnai kaupiasi ten, kur jų iš pirmo žvilgsnio nepastebime – kilimuose, minkštuose balduose, patalynėje, užuolaidose ar kituose tekstiliniuose paviršiuose. Net jei namai atrodo tvarkingi, dulkės, žiedadulkės, gyvūnų epidermio dalelės ir kiti dirgikliai gali nusėsti audinių sluoksniuose, o vėliau vėl pakilti į orą tvarkantis ar paprasčiausiai vaikštant po namus.
Pasak „Samsung“ komunikacijos vadovės Lietuvoje Eglės Tamelytės, pavasarį alergiškiems žmonėms į namų švarą reikėtų žiūrėti atsakingiau nei bet kuriuo kitu metų laiku.
„Alergijų sezonu svarbu ne tik palaikyti įprastą namų tvarką, bet ir užtikrinti, kad iš aplinkos būtų reguliariai pašalinamos smulkios dalelės, kurių plika akimi nematome. Jos gali turėti įtakos kasdienei savijautai, todėl šiuolaikiniai namų priežiūros sprendimai turėtų padėti ne tik greičiau susitvarkyti, bet ir sumažinti alergenų kaupimąsi namuose“, – sako E. Tamelytė.
Įvairiems paviršiams – atitinkamos priemonės
Pavasarį verta dažniau valyti prieškambarį, svetainę, miegamąjį, zonas prie langų ir vietas, kuriose dažniausiai būna augintiniai. Būtent šiose erdvėse į namus patenkantys alergenai kaupiasi dažniausiai. Prieškambaryje jie nusėda nuo avalynės ir viršutinių drabužių, miegamajame – patalynėje ir tekstilėje, o svetainėje – kilimuose, minkštuose balduose ar pledų audiniuose.
Svarbu pastebėti ir tai, kad alergiškiems žmonėms vien dulkių šluostymo nepakanka – grindis, kilimus ir kitus tekstilinius paviršius svarbu reguliariai siurbti.
E. Tamelytės teigimu, tam praverčia įrenginiai, gebantys technologiškai prisitaikyti prie skirtingų dangų. „Samsung Bespoke Jet AI“ siurblyje veikiantis dirbtinio intelekto valymo režimas atpažįsta paviršiaus tipą ir įvertina reikiamą pasipriešinimą, todėl automatiškai optimizuoja siurbimo galią. Tai ypač aktualu namuose, kuriuose apstu skirtingų paviršių – nuo skirtingų grindų dangų iki kilimų, reikalaujančių skirtingo valymo intensyvumo.
„Viena dažniausių klaidų – visus paviršius valyti tuo pačiu režimu. Kietos grindys, kilimai ar zona prie įėjimo reikalauja skirtingo siurbimo intensyvumo. Dirbtinio intelekto valymo režimas leidžia įrenginiui automatiškai prisitaikyti prie paviršiaus, todėl valymas tampa ne tik patogesnis, bet ir veiksmingesnis“, – teigia E. Tamelytė.
Esminis žingsnis po siurbimo
Net ir kruopščiai išsiurbus namus, dalis alergenų gali vėl pasklisti ore, jei dulkių talpykla ištuštinama neatsargiai. Tai ypač aktualu alergiškiems žmonėms: atidarius talpą, ją purtant ar valant rankomis, į orą alergenai gali vėl pasklisti.
Dėl šios priežasties „Samsung Bespoke Jet AI“ siurblys komplektuojamas su „viskas viename“ valymo stotele, kuri automatiškai ištuština siurblio dulkių talpyklą. Toks sprendimas padeda sumažinti tiesioginį kontaktą su dulkėmis ir mažina riziką, kad po valymo jos vėl pasklis namų aplinkoje.
„Jeigu ištuštinant talpyklą dulkės vėl pakyla į orą, dalis darbo tarsi praranda prasmę. Todėl automatinis dulkių surinkimas į stotelę yra vienas iš sprendimų, galintis palaikyti švaresnę aplinką išvengiant papildomo kontakto su alergenais“, – pažymi E. Tamelytė.
Svarbiausia – laikytis rutinos
Specialistai dažnai pabrėžia, kad norint sumažinti alergenų kiekį namuose, svarbiausia – reguliarumas. Patalynę verta skalbti kartą per savaitę aukštesnėje temperatūroje, dažniau valyti dulkes nuo baldų, radiatorių, palangių ar augalų lapų. Taip pat patartina namuose laikyti kuo mažiau dulkes kaupiančių daiktų – perteklinių dekoracijų, sunkių užuolaidų ar retai naudojamų tekstilės gaminių.
Be to, naudojant „SmartThings“ programėlę galima sekti valymo istoriją, stebėti siurblio filtro būklę ir pasinaudoti „Smart Diagnosis“ funkcija, padedančia įvertinti, ar įrenginys veikia tinkamai. Tai leidžia namų priežiūrą planuoti nuosekliau – ne tik tada, kai dulkės jau matomos, bet ir pagal aiškesnį, lengviau sekamą tvarkymosi ritmą.
„Tokie sprendimai padeda matyti, kada namai buvo tvarkyti paskutinį kartą, kada reikia pasirūpinti siurblio filtru, taip pat, ar įrenginys veikia efektyviai. Todėl išmanus siurblys tampa ne tik patogesnio kasdienio tvarkymosi priemone, bet ir ilgalaike investicija į švaresnę namų aplinką bei geresnę savijautą“, – sako E. Tamelytė.