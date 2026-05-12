Rusai pademonstravo atnaujintą didžiausią ir sunkiausią pasaulyje viršgarsinį kovinį lėktuvą

Ankstesnės nuotraukos rodė, kad „Deynekin“ modernizavimas Kazanės lėktuvų gamybos asociacijos gamykloje vyko dar 2020 m., taigi laikotarpis nuo modernizavimo pradžios iki modernizavimo pabaigos nuotraukų paskelbimo – maždaug penkeri metai.
„Tu-160“ yra didžiausias ir sunkiausias pasaulyje viršgarsinis kovinis lėktuvas bei galingiausias Rusijos strateginis bombonešis, galintis gabenti branduolinę ginkluotę. Pirmą kartą pakilęs 1981 m. ir įvestas į Sovietų Sąjungos ginkluotąsias pajėgas 1987 m., šis lėktuvas su pasukamais sparnais gali gabenti iki dvylikos „Kh-55“ arba „Kh-101/102“ kruizinių raketų dviejuose vidiniuose rotaciniuose paleidimo įrenginiuose, taip sukurdamas konvencinio ir branduolinio smūgio pajėgumą tarpžemyniniu nuotoliu.
„Tu-160M“ modernizavimo programa, kurią vykdo Kazanės lėktuvų gamybos asociacija, modernizuoja originalų „Tu-160“ korpusą, diegdami atnaujintą avioniką, ryšių sistemas ir patobulintus variklius, tuo pačiu išlaikant pagrindinę korpuso ir ginkluotės architektūrą. Pavadinimas „Tu-160M2“ reiškia naujai pastatytus lėktuvus, o ne pertvarkytus senus korpusus – nors skirtumas tarp šių dviejų variantų sistemų ir pajėgumų atžvilgiu nebuvo iki galo atskleistas viešai.
Remiantis aviacijos srities atvirųjų šaltinių žvalgybos projekto „AviVector“ paskelbta analize, bendras Rusijos „Tu-160“ parką apibūdinantis operatyvinis vaizdas yra gerokai mažiau įspūdingas, nei galima spręsti iš Kremliaus retorikos apie strateginius bombonešius. „AviVector“ ataskaita rodo, kad tik trečdalis Rusijos strateginių bombonešių „Tu-160M“ naudojami kovinėms misijoms prieš Ukrainą, o likę du trečdaliai dalyvauja bandymuose, mokymuose, techninėje priežiūroje, modernizavime arba vis dar yra statomi.
Remiantis „AviVector“ pateiktais registrų duomenimis, Rusijos kosminės pajėgos iš viso eksploatuoja 18 „Tu-160M“ orlaivių, tačiau tik septyni iš jų naudojami kovinėms misijoms, paprastai pakylantys iš Ukrainkos oro bazės Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, o kartais – iš Engels-2 oro bazės Saratovo srityje.
„AviVector“ aprašomas operacijų modelis numato, kad prieš misijas lėktuvai Engels-2 bazėje apginkluojami kruizinėmis raketomis, o po to, priklausomai nuo misijos reikalavimų, grįžta į Ukrainką arba lieka Engels-2 bazėje. Šis geografinis pasiskirstymas tarp dviejų bazių, kurias skiria tūkstančiai kilometrų, atspindi tiek „Tu-160“ platformos veikimo nuotolį, tiek išskirstymo logiką, kurią Rusija taiko savo strateginių bombonešių parkui, siekdama sumažinti pažeidžiamumą galimiems smūgiams.
„Engels-2“, kurią nuo 2022 m. ne kartą atakavo Ukrainos dronai, yra pagrindinis „Tu-160“ misijų prieš Ukrainą apginklavimo ir parengimo punktas, o Ukrainka suteikia papildomų išskirstymo pajėgumų tokiu atstumu, kuris žymiai apsunkina Ukrainos dronų atakas.
Gamybos ir techninės priežiūros padėtis Kazanėje taip pat yra daug ką atskleidžianti. „AviVector“ analizė rodo, kad bet kuriuo metu Kazanės lėktuvų gamybos asociacijos dirbtuvėse yra laikomi maždaug septyni–devyni „Tu-160M“ ir „Tu-160M2“ orlaiviai – šis skaičius sudaro didelę visos parko dalį ir leidžia daryti prielaidą, kad modernizavimo bei naujų gamybos programų įgyvendinimas vyksta lėčiau, nei galima spręsti iš oficialių Rusijos pareiškimų apie strateginių bombonešių atnaujinimą.
2026 m. kovo 18 d. padarytose palydovinėse nuotraukose matyti, kad du „Tu-160M“ orlaiviai buvo perkelti į naują gamybos cechą, kurio statyba prasidėjo 2020 m., o dar du „Tu-160M“ orlaiviai stovėjo po atviru dangumi už gamybos cecho ribų, kaip praneša „AviVector“.
Patvirtintas skaičius – šeši „Tu-160M“ ir trys „Tu-160M2“ orlaiviai, matomi už gamybos linijos ribų, kartu su septyniais orlaiviais, kurie, kaip pranešama, vykdo kovines operacijas, ir septyniais–devyniais orlaiviais, esantys įvairiose remonto darbų stadijose, rodo, kad šis parkas vienoje pramoninėje bazėje vienu metu kariauja, yra modernizuojamas ir yra bandoma pradėti naują gamybą. Tai ambicingas operacinis ir pramoninis tempas programai, kuri, pagal „AviVector“ skaičiavimus, bet kuriuo metu gali dislokuoti tik septynis orlaivius kovinėms misijoms.
Ar „Deynekin“ pasirodymas po penkerių metų trukusio atnaujinimo yra programos pagreitinimo ženklas, ar tiesiog įprastas sudėtingos modernizacijos tempas – tai klausimas, į kurį padės atsakyti kitas iš Kazanės išriedėsiantis orlaivis, rašo „Defence Blog“.
