Rusijoje nuteisti hipergarsinių raketų kūrėjai – ir štai už ką

Kaip praneša leidiniai „Kommersant“ ir „The Moscow Times“, Rusijos naujienų agentūros „Kommersant-Siberia“ korespondentas apie teismo sprendimą pranešė tiesiai iš teismo salės.
Abu ekspertai buvo nuteisti 12,5 metų laisvės atėmimo bausme, kurią turės atlikti griežčiausio režimo kalėjime.
Fizikai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už straipsnio apie dujų dinamiką paskelbimą užsienio žurnale. Valerijus Zvegincevas dirbo mokslo darbuotoju Christianovičiaus teorinės ir taikomosios mechanikos institute (ITAM), kur buvo įkūręs Greitųjų dujų aerodinamikos laboratoriją. Saugumo pajėgos jį sulaikė 2023 m. balandį.
Susiję straipsniai
Vladislavas Galkinas yra V. Zvegincevo kolega ir bendraautorius iš Tomsko. Informacija apie jo sulaikymą pasirodė netrukus po laboratorijos įkūrėjo arešto, po ko abiem buvo pareikšti kaltinimai pagal Rusijos baudžiamojo kodekso 275 straipsnį.
Baudžiamasis procesas susijęs su mokslininkų bendru mokslo darbu, paskelbtu Irano žurnale. Straipsnyje buvo aptariami viršgarsinių orlaivių oro įsiurbimo angų techniniai aspektai.
Prieš paskelbiant straipsnį, jis buvo du kartus nepriklausomai peržiūrėtas ekspertų, kurie nustatė, kad tekste nėra informacijos, kuri būtų laikoma valstybės paslaptimi. Nepaisant to, tyrimo metu duomenų paskelbimas buvo įvertintas kaip slaptos informacijos perdavimas.
Šiame darbe aprašytos technologijos yra susijusios su Rusijos raketų „Kinžal“, „Cirkon“, „Avangard“ ir „Sarmat“ kūrimu.
Anksčiau, 2024 m. rugsėjį, Maskvos miesto teismas nuteisė buvusį Christianovičiaus teorinės ir taikomosios mechanikos instituto (ITAM) direktorių Aleksandrą Šipliuką 15 metų laisvės atėmimo bausme griežto režimo kolonijoje. Jis buvo pripažintas kaltu dėl išdavystės už duomenų perdavimą užsienio šalių atstovams.
Be to, 2024 m. gegužę Sankt Peterburge buvo paskelbtas nuosprendis buvusiam to paties instituto vyresniajam mokslo darbuotojui Anatolijui Maslovui. Jis buvo nuteistas 14 metų laisvės atėmimo bausme už panašius kaltinimus, rašo „Militarnyj“.
RusijaTeismasnuteistieji
Rodyti daugiau žymių