Svarbūs pokyčiai prasideda jau rytoj: atnaujina prisijungimą prie elektroninių paslaugų

2026 m. gegužės 12 d. 10:52
Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (VSSA) pradeda diegti atnaujintą tapatybės nustatymo sprendimą, kuris leis saugiau ir patikimiau naudotis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis Lietuvoje. Elektroninių valdžios vartų portale epaslaugos.lt nauja prisijungimo aplinka pradės veikti jau gegužės 13 d. 
Tai yra vienas iš daugelio atnaujinimų, kurių tikslas – iš esmės atnaujinti jau 15 metų veikiančius Elektroninius valdžios vartus. Modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių ir yra Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) ekosistemos dalis. Jos tikslas užtikrinti, kad prisijungimas prie valstybės sistemų bei elektroninių paslaugų būtų sklandus ir saugus, tiek gyventojams, tiek institucijoms. Esamos integracijos, veikiančios pagal naujesnį (V2) protokolą, automatiškai perkeliamos į naują infrastruktūrą, todėl tikimasi, kad perėjimas vyks sklandžiai.
„Mūsų tikslas, diegti naujausius sprendimus su padidintais saugumo reikalavimais ir auginti naudotojų ir institucijų pasitikėjimą, naudojantis valstybės teikiamomis paslaugomis. Šiuo atnaujinimu to ir siekiame – sistema tampa modernesnė, o pokytis vyksta sklandžiai“, – teigia VSSA Informacinių sistemų departamento direktorius Žydrūnas Nevardauskas.
Naujoji tapatybės nustatymo posistemė jau išbandyta testinėje aplinkoje, kur institucijos galėjo ir nuolat galės patikrinti, kaip veikia jų integracijos. Pilna apimtimi sprendimas pradės veikti realioje aplinkoje gegužės 13 dieną, o atnaujinimo ir diegimo darbai prasidės vėlų gegužės 12 dienos vakarą. Šis pokytis palies taip pat ir visus gyventojus bei verslo atstovus, kurie naudojasi epaslaugos.lt portalu. 
Aukščiau minimi pokyčiai yra platesnės valstybės skaitmenizavimo veiklos dalis. Birželio pradžioje taip pat planuojami Elektroninių valdžios vartų bei el. paslaugų katalogo atnaujinimo darbai, kurie dar labiau praplės naudojimosi viešosiomis el. paslaugomis patirtį.
