Ekspertas apie artėjantį 6G: internetas leis liesti, jausti ir užuosti per atstumą

Remiantis tarptautinės mobiliojo ryšio standartizacijos organizacijos 3GPP ir Jungtinių Tautų telekomunikacijų agentūros gairėmis, pirmieji 6G standartai turėtų būti užbaigti 2028 metais. Komercinis 6G tinklų paleidimas planuojamas nuo 2030-ųjų. Šiuo metu 3GPP rengia „Release 20“ specifikacijas, kurios apibrėš pagrindinius būsimo 6G veikimo principus.
„Technologija po truputį išeina iš laboratorijų vidaus ir tuoj pradės skintis kelią po pasaulį. Europos telekomunikacijų bendrovės jau dabar aktyviai derasi dėl naujų dažnių juostų priskyrimo mobiliajam ryšiui. Tai labai svarbu sėkmingam 6G startui. Pirmieji galutiniai standartai pasirodys 2028 metais“, – aiškina ekspertas.
100 kartų greičiau ir be vėlinimo
Didžiausi šeštosios kartos technologiniai šuoliai bus susiję su greičiu. 6G sieks iki 1 terabito per sekundę (Tbps) duomenų perdavimo spartos. Tai yra maždaug 50–100 kartų daugiau nei šiandien gali pasiūlyti 5G tinklai. Toks greitis leis akimirksniu perduoti dar didesnius nei dabar duomenų kiekius ir atvers naujas galimybes inovacijoms, kurioms reikalingas duomenų judėjimas esamuoju laiku. Ne mažiau svarbus ir vėlinimas: jis sumažės iki mikrosekundžių lygio, t. y. taps praktiškai nejuntamas. Tai būtina tam, kad įrenginiai galėtų veikti sinchroniškai.
Susiję straipsniai
Tam pasiekti 6G naudos itin aukštų dažnių spektrą, kuris leidžia perduoti daugiau duomenų, tačiau turi trumpesnį sklidimo atstumą. Dėl to keisis pati tinklo logika: vietoje kelių galingų stočių atsiras tankus mažų, arti vartotojo esančių įrenginių tinklas. Bazinės stotys veiks vos 10-100 metrų spinduliu ir bus integruojamos į kasdienę infrastruktūrą – šviestuvus, pastatų vidų ar net biuro erdves.
Tinklas, kuris pats save taiso
R. Mikalauskas pabrėžia, kad 6G yra natūrali 5G evoliucija. „5G paklojo tvirtus pamatus. Dabar turime sukurti tokį tinklą, kuriame inovacijos veiktų visiems ir būtų prieinamos realiai, o ne tik trumpai parodomos technologijų parodose. „Telia“ aktyviai dalyvauja Europos tyrimų projektuose ir kryptingai ruošiasi šiam etapui. Norime, kad Lietuvos gyventojai ir verslas pirmieji išbandytų realią 6G naudą“, – teigia radijo tinklo vadovas.
Pasak jo, dabartiniuose tinkluose jau taikomas dirbtinis intelektas (DI) padeda ieškoti klaidų. O štai 6G tinkle jis bus integruojamas daug glausčiau. 6G tinklą inžinieriai nuo pat pradžių kuria DI pagrindu.
„Įdomybė ta, kad 6G tinklas turėtų pats taisyti savo klaidas. Tai reiškia, kad realiu laiku išjungs nenaudojamus modulius, taupys energiją ir prognozuos apkrovas. Vartotojams tai suteiks iki šiol dar nepatirto stabilumo ryšį, nes DI suformuos personalizuotą ryšio spindulį konkrečiam įrenginiui net ir tada, kai žmogus stovės didžiulėje minioje“, – paaiškina R. Mikalauskas.
Hologramos, lytėjimas ir kvapas per atstumą
Dėl didžiulio greičio ir minimalaus vėlinimo skaitmeninė patirtis neapsiribos tik vaizdu ir garsu. 6G atvers duris iki šiol tik fantastikos filmuose matytoms galimybėms. Tokią kryptį patvirtina ir technologijų bendrovių „Nokia Bell Labs“ bei „Ericsson“ atlikti tyrimai. Juose 6G įvardijamas kaip pojūčių interneto (angl. Internet of Senses) pagrindas.
„Ekspertai prognozuoja, kad 6G leis patirti holografinius skambučius. Jei spėjimas pasiteisins, pašnekovą matysime trimačiame vaizde. Taip pat turėtų atsirasti tokių įnovacijų kaip liečiamasis internetas. Įsivaizduokite: apsiperkate internetu ir per specialią pirštinę pajuntate drabužio tekstūrą. Arba gydytojas, kitoje pasaulio pusėje valdydamas robotą, tiksliai jaučia skalpelio pasipriešinimą operuodamas. O išmanieji įrenginiai su specialiomis kasetėmis netgi sugeneruos kvapą, pavyzdžiui, žiūrint kulinarinę laidą“, – pasakoja R. Mikalauskas.