Mokslas ir ITIšmanyk

Kyjive sulaikytas dezertyras, registravęs „Starlink“ terminalus rusams

2026 m. gegužės 13 d. 16:12
Viljama Sudikienė
Ukrainos saugumo tarnybos kibernetiniai ekspertai Kyjive sulaikė Rusijos agentą, neteisėtai registravusį „Starlink“ terminalus rusams, pranešė tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Užduotį Rusijos Federacijai atliko užverbuotas šauktinis, dezertyravęs iš karinio dalinio Charkivo srityje.
Pabėgęs iš savo dalinio, dezertyras slėpėsi nuomojamuose butuose sostinėje, tuo pačiu metu ieškodamas greitų pinigų specializuotuose „Telegram“ kanaluose. Viename „Telegram“ programėlės pokalbyje jis patraukė Rusijos žvalgybos pareigūnų dėmesį, jie pasiūlė pinigų mainais už bendradarbiavimą.
Jų prašymu agentas pirmiausia užregistravo „Starlink“ stotį savo vardu, naudodamasis duomenimis, kuriuos jam pateikė tvarkytojas Rusijoje.
Susiję straipsniai
Nepaisant blokavimų, rusų kareiviai vis tiek gauna „Starlink“: štai kokia schema

Nepaisant blokavimų, rusų kareiviai vis tiek gauna „Starlink“: štai kokia schema

Tokio masto problemos rusai nesitikėjo: teko stabdyti puolimą

Tokio masto problemos rusai nesitikėjo: teko stabdyti puolimą

Rusų karo tinklaraštininkai pranešė, kad Ukrainoje fronte neveikia palydovinis ryšys „Starlink“

Rusų karo tinklaraštininkai pranešė, kad Ukrainoje fronte neveikia palydovinis ryšys „Starlink“

Tada įtariamoji, to nežinodama, pasinaudojo pažįstamu asmeniu, kuris, jo prašymu, užregistravo kitą terminalą savo vardu.
Vėliau nusikaltėlis planavo užverbuoti dar 20 žmonių dėl palydovinio ryšio stočių Rusijos ginkluotoms grupuotėms patikrinimo.
Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai sulaikė agentą pašto operatoriaus skyriuje, kur jis planavo užregistruoti kitą „Starlink“ terminalą. Visi įtariamojo registruoti terminalai buvo užblokuoti. Per kratas jo gyvenamojoje vietoje buvo rastas mobilusis telefonas su įrodymais apie jo darbą Rusijai.
Tarnybos tyrėjai pranešė agentui, kad jis įtariamas išdavyste, įvykdyta karo padėties metu. Įtariamasis yra sulaikytas. Jam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos su turto konfiskavimu.
Taip pat pranešta, kad Ukrainos saugumo tarnyba Donecko srityje sulaikė Rusijos agentą, koordinavusį Rusijos smūgius Slovjanske.
UkrainadezertyrasStarlink
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.