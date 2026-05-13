2021 m., tuometinio gynybos ministro Sergejaus Šoigu siūlymu, Vladimiras Putinas įsakė atidaryti „Avangard“ centrus visuose miestuose, kurių gyventojų skaičius viršija 100 000. Dėl to, pasak leidinio „Vot Tak“ tyrėjų, iki 2025 m. rudens 70 Rusijos regionų buvo įsteigti 147 tokie centrai.
Išsamios informacijos apie jų finansavimą nėra, tačiau 39 regionų valdžios institucijos šių stovyklų veiklai jau skyrė 36,5 mlrd. rublių. Dar 15 mlrd. rublių iš federalinio biudžeto buvo skirta kitam centrų tinklui, vadinamam „Voin“ (Karys).
Tinklą sudaro 21 filialas, iš kurių keturi veikia okupuotose teritorijose. Iki 2030 m. planuojama „Voin“ centrus atidaryti kiekviename Rusijos regione.
Aštuntokai ir dešimtokai į šiuos centrus siunčiami į karinio rengimo stovyklas kaip privalomojo kurso „Saugumo ir tėvynės gynybos pagrindai“ dalis. Ten vaikai dėvi karines uniformas, žygiuoja rikiuote, mokosi elgtis su ginklais ir valdyti dronus.
Bendras šias programas baigusių vaikų skaičius nėra žinomas. Tačiau vien Volgogrado srityje nuo 2024 m. „Avangard“ karinio mokymo centre mokymus baigė 5500 žmonių iš Ukrainos regionų, taip pat iš Volgogrado ir Belgorodo sričių.
Nuo 2024 m. karinis mokymo centras „Avangard“ organizuoja karines-patriotines stovyklas didžiausiuose vaikų stovyklose Juodosios jūros pakrantėje – tarp jų „Orlionok“ Krasnodaro krašte, taip pat „Artek“ ir „Alyje Parusa“ aneksuotame Kryme.
Per šias tris savaites trunkančias stovyklas paaugliai praeina pagrindinį karinį parengimą ir mokosi valstybės patvirtintos Rusijos bei Rusijos ginkluotųjų pajėgų istorijos versijos, rašo „Militarnyj“.