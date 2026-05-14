„Samaningi kilometrai“ šį šeštadienį kviečia leistis partizanų takais

2026 m. gegužės 14 d. 12:42
„Samanomis sąmoningi“ – tokiu šūkiu jau trečius metus lietuviai kviečiami leistis partizanų takais, prisiminti kovas už laisvę ir iš naujo pajusti ryšį su istorija. Pilietinė iniciatyva „Samaningi kilometrai“, organizuojama Krašto apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos šaulių sąjunga, šiemet peržengia Lietuvos ribas ir tampa tarptautiniu reiškiniu – žygiuoti kviečiama ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Kasmet auganti iniciatyva šiemet ragina gegužės 16-ąją (šeštadienį) ne tik žygiuoti miško takais partizanų atminimui, bet ir sąmoningai suvokti, kodėl tai darome. Nesvarbu, ar žingsnis žengiamas Lietuvoje, ar svetur – svarbiausia, kad jis būtų prasmingas.
Žygiai vyks įvairiuose Lietuvos regionuose bei užsienyje, suburdami lietuvių bendruomenes visame pasaulyje. Lietuvoje bus žygiuojama Trakų, Ukmergės–Molėtų rajonuose, Merkinėje, Kėdainiuose, Kazlų Rūdoje, taip pat Utenos, Tauragės, Radviliškio, Kretingos ir Telšių rajonuose.
Tai svarbus žingsnis, plečiantis iniciatyvos geografiją ir stiprinantis pasaulio lietuvių ryšį su istorine atmintimi. Skirtinguose žemynuose gyvenantys tautiečiai tą pačią dieną taip pat eis simboliniais laisvės keliais, liudydami, kad pilietiškumas ir istorinė atmintis neturi sienų. Kasmet vis daugiau žmonių ir šalių įtraukiantys „Samaningi kilometrai“ tampa gyva, augančia ir įtraukiančia pilietine iniciatyva, kviečiančia istoriją ne tik prisiminti, bet ir patirti.
Iniciatyvos tikslas – ne tik pagerbti partizanus, bet ir padėti kiekvienam asmeniškai pajusti, ką reiškia sąmoningas žingsnis už savo šalį. Žygių metu dalyviai keliaus istoriniais takais, klausysis autentiškų pasakojimų apie to meto kasdienybę, žmonių pasirinkimus bei išgyvenimus.
Kiekvienam maršrutui bus sukurtas unikalus garso takelis, paremtas ekoakustika – nauja mokslo sritimi, tyrinėjančia aplinkos garsus. Garso takelių pagrindą sudarys būtent tose vietovėse įrašyti dirvožemio garsai, kurių dalyviai klausysis žygio metu, dar giliau įsijausdami į aplinką ir patirtį.
LRT portale bus speciali rubrika su laidomis, kurias bus galima klausyti žygiuojant. Tai suteiks galimybę ne tik žinoti istoriją, bet ir ją išgyventi.
Prie iniciatyvos kviečiami jungtis visi – pavieniai žygeiviai, bendruomenės, draugų grupės, kolegos. Organizatoriai ragina burti komandas, kviesti kaimynus ir kartu kurti naują tradiciją – trečiąjį gegužės savaitgalį skirti prasmingam laikui gamtoje, pažįstant laisvės kovų istoriją.
O gegužės 17 dieną Lietuvos kariuomenė kvies visus susiburti Kėdainiuose ir kartu švęsti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.
