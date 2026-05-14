Apdovanoti geriausi praėjusiais metais Lietuvoje sukurti žaidimai

Per daugiau nei dešimtmetį „LT Game Awards“ tapo vienu svarbiausių šalies žaidimų industrijos renginių, pristatančiu sparčiai augantį sektorių bei kūrėjų pasiekimus.
Žaidimų industrija šiandien pagal apyvartą yra didžiausia pramogų industrija tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, lenkianti kino ir muzikos sektorius kartu sudėjus. Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau nei 100 žaidimų kūrimo kompanijų, industrijoje dirba apie 2000 žmonių, o metinės pajamos siekia beveik 300 milijonų eurų. Pastaraisiais metais Lietuva patenka tarp dešimties didžiausių žaidimų industrijos šalių Europos Sąjungoje.
„Džiaugiuosi, matydamas Lietuvos žaidimų industrijos augimą ir įvairovę – joje gausu mažų studijų, tačiau turime ir didelių, brandžių įmonių. Žaidimus jos kuria pasaulinei rinkai, tad vyksta didelių apimčių kultūros eksportas“, – teigia žaidimų kūrimo studijos „Tag of Joy“ vadovas ir pagrindinis šių metų apdovanojimų organizatorius Šarūnas Ledas.
Šių metų apdovanojimuose dalyvavo daugiau nei 40 žaidimų, tarp kurių ne tik kompiuteriniai, bet ir mobiliesiems įrenginiams, virtualiajai realybei skirti projektai bei pastaraisiais metais labai išpopuliarėję stalo žaidimai.
„LT Game Awards“ yra kritinė žaidimų industrijos ekosistemos dalis, leidžianti įvertinti kasmetinę nacionalinės industrijos padėtį ir judėjimo kryptį, bei siunčianti impulsą naujai pradžiai ir naujų iššūkių atakai“, – sako Gediminas Tarasevičius, vienos sėkmingiausių Lietuvos žaidimų įmonių „No Brakes Games“ vadovas.
Apdovanojimams nominuoti žaidimai varžėsi devyniose kategorijose: geriausias 2025 metų žaidimas, geriausias žaidimas asmeniniams kompiuteriams ar konsolėms, geriausias žaidimas mobiliesiems įrenginiams, geriausias stalo žaidimas, geriausias garso dizainas, geriausias meninis stilius, geriausias žaidimas vaikams, geriausias „Game jam“ renginių metu sukurtas žaidimas ir publikos balso apdovanojimas.
Vertinimo komisijos favoritu tapo vadinamojo „vakarėlių“ žanro žaidimas „Manners Be Damned!“, kurį vienu metu gyvai kartu gali žaisti net iki aštuonių žaidėjų! Už patrauklią „pikselių meno“ stiliaus išvaizdą žaidimas pelnė „Geriausio meninio stiliaus“ apdovanojimą, o įtraukiantis smagus veiksmas ir bendra žaidimo kokybė užtikrino „Geriausio žaidimo kompiuteriams ar konsolėms“ bei pagrindinį „Metų žaidimo“ prizus.
Už geriausią garso dizainą įvertintas prie savo ištakų grįžęs ilgametės serijos apie traukinukus žaidimas „Train Valley Origins“. Geriausiu „Game jam“ formato žaidimu tapo „Shopping List“; šioje kategorijoje dalyvauja dažniausiai jaunų komandų per kelias dienas kūrybinių hakatonų metu sukurti darbai.
Žaidimų vaikams kategorijoje nugalėtoju išrinktas linksmas galvosūkių žaidimas „Sheep Sweep“, kuriame iš degančių lygių reikia gelbėti avytes.
Geriausiu žaidimu mobiliesiems įrenginiams tapo „Frost World“.
Stalo žaidimų kategorijoje laimėjo pagal Linos Itagaki romaną sukurtas darbas „Mergaitė su šautuvu“. O kitas stalo žaidimas „Čiurlionio iššūkis“ pelnė daugiausia balsų svetainėje LRT.lt vykusiame publikos vertinime ir laimėjo „Publikos balso“ apdovanojimą.
Dar vienas stalo žaidimas buvo įvertintas ir specialioje kategorijoje, kuri pastaruosius kelerius metus skiriama žaidimams, skatinantiems socialinius pokyčius ir visuomenei aktualias temas. Šį kartą juo tapo trijų moksleivių sukurtas edukacinis stalo žaidimas „FiasCo“, kuriame žaidėjams tenka susidurti su 40 tikroviškų ekstremalių situacijų ir taip mokytis itin reikalingų išgyvenimo įgūdžių.
Kitas specialus apdovanojimas, teikiamas beveik nuo pat „LT Game Awards“ pradžios, skiriamas žmogui ar žmonėms už ypatingus nuopelnus Lietuvos žaidimų industrijai. Šiemet tokia padėka už ilgametę veiklą skirta Algirdui Stoniui, kompanijos „TeleSoftas“ įkūrėjui, dėl kurio ankstyvo palaikymo atsirado žaidimų kultūros festivalis „GameOn“ ir įvairios kitos su žaidimais, technologijomis, pilietiniu aktyvumu susijusios iniciatyvos.
Renginio metu netrūko ir gyvos muzikos – ceremonijoje pasirodęs kvintetas atliko kūrinius iš vaizdo žaidimų „Human Fall Flat“ bei „Clair Obscur: Expedition 33“ garso takelių. Muzikinė programa tapo vienu ryškiausių vakaro akcentų ir dar kartą priminė, kad žaidimai šiandien jungia ne tik technologijas, bet ir muziką, animaciją ir kitus menus.
„Žaidimų industrija yra viena inovatyviausių kūrybinių sričių, kurioje susijungia technologijos, menas ir verslas. Vaizdo ir stalo žaidimų kūrėjai Lietuvoje kiekvienais metais pristato daugybę įdomių projektų, nuolat plečiasi žanrai ir auga kokybė. Industrijos apdovanojimų renginys leidžia mums susiburti ir kartu atšvęsti kūrybiškumą bei pasidžiaugti vieni kitų pasiekimais“, – teigia Šarūnas Ledas.
Lietuvos žaidimų apdovanojimus „LT Game Awards 2025“ organizavo Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, jos veiklą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Prie renginio prisidėjo informacinis partneris LRTU, rėmėjai „Wargaming“, „No Brakes Games“. Apdovanojimų ceremoniją galima peržiūrėti LRT mediatekoje.
Visi nugalėtojai, nominantai ir daugiau informacijos apie renginį svetainėje gameawards.lt.
